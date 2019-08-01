19歲劍橋女生研究受挫　打開機艙門1500米高空縱身躍下亡

一名劍橋大二女學生從馬達加斯加搭機返家時，突然開啟正在飛行中的班機艙門，試圖一躍而下，身旁的朋友及機長緊急抓住她的腳，雙方拉扯不到幾分鐘，女子便從海拔5000英尺（約1524公尺）的高空墜落至馬達加斯加的草原，且女子的屍體有可能無法尋獲。

根據英國《每日郵報》報道，這位19歲的劍橋大二女學生名叫卡特蘭（Alana Cutland），就讀生物學系，她為了研究一種特殊種類的螃蟹來到馬達加斯加的偏遠村落，但在返家搭機時，她竟突然解開安全帶，並打開機門準備跳下，但她旁邊的友人以及機長立刻發現，並拉住了她的腳，卡特蘭奮力掙扎，經過5分鐘後，卡特蘭從高空墜落至馬達加斯加的草原上。

卡特蘭原先計劃在當地待上六週，但跟父母激烈討論後，決定八天之後跟着友人離開。事後警方表示，經過調查卡特蘭的文件與訊息後，發現她似乎是在研究工作上受挫，且有偏執妄想的傾向。而她的友人也表示，卡特蘭難以管控她的私生活與研究，她多次寄信向父母尋求精神上的幫助，但仍無法處理好自己的壓力。

卡特蘭的父母說，他們知道女兒要去海島做研究，但聯絡不上女兒後，就開始想到最壞的情況了。對於卡特蘭的死，警方目前正在積極調查，但卡特蘭的屍體墜落在充滿肉食性動物的草原上，恐怕難以尋獲。

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