美國男子在「鑽石公園」執到寶　破紀錄2.12卡鑽石

位於美國南部阿肯色州的鑽石坑州立公園（Crater of Diamonds State Park）是全球唯一對外開放的鑽石產區，7月24日一位36歲的男教師與家人前往當地探險時，竟然幸運撿到一顆2.12卡大的鑽石，也是該園區今年發現的鑽石中最大的。

一位36歲的男教師撿到一顆2.12克拉大的鑽石，也是該園區今年發現的鑽石中最大的。（圖片來源：arkansas state parks）

據阿肯色州立公園的官網資訊，這名幸運的男子名為Josh Lanik，當時他與妻子帶著小孩至鑽石公園探險，起初他們只是在搜尋地面有無紫水晶的蹤跡，沒想到在經過一個潮濕的區域時，發現這顆特別的石頭正在閃閃發亮。

最初Josh也無法確定他找到的石頭屬於哪種礦石，但他直覺一定價值不斐，Josh說「這顆石子看起來就相當與眾不同，不只閃亮也十分圓滑，當我緊握住它完全感受不到邊緣有任何尖銳的突起」。所以Josh在離開前，請園區的鑑定中心幫忙辨識，當時鑑定人員小心翼翼又謹慎的查看，甚至將石頭帶進辦公室鑑定，Josh稱「就算沒有跟我們說這是不是鑽石，但從鑑定人員的反應，我們早就肯定這一定是了」。

園方描述，Josh發現的這顆鑽石原石與豆子的大小相當，呈深棕色，與白蘭地的顏色相近，具有美麗的天然梨形與光滑表面，表面則透出些微金屬光澤，重達2.12卡，為園區在今年內發現的鑽石中最大的。且根據規定，凡是在鑽石坑州立公園發現的鑽石，其所有權與命名權都屬於發現者，Josh為了紀念這趟旅行，決定將鑽石取名為Lanik Family Diamond，並且暫無出售的計劃。

鑽石坑州立公園自1906年以來，已經被發現超過7萬5千顆鑽石，該區域最常見的鑽石顏色依序為透明、棕色以及黃色。在1924年的採礦作業中，曾挖出一顆重達40.23卡的粉鑽石，並被取名為「The Uncle Sam」，也是迄今為止在美國出土的最大鑽石。在「Lanik Family Diamond」被發現前，光是2019年該園區就已經註冊296顆鑽石，總重達53.94卡，其中有11顆鑽石超過1卡，為貨真價實的「鑽石公園」。

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