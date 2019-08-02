【一分鐘看世界】特朗普再徵關稅、東盟外長會議、拉登之子已死？

早晨，今天是8月2日，星期五。
陰雲密佈的早上，你需知道以下五宗國際新聞：
特朗普將對3000億中國貨徵10%關稅
中美最新一輪貿易談判落幕不久，美國總統特朗普宣布在9月1日起向價值3000億美元中國貨品徵收10%關稅。他表示，中國本應在3個月前與美國簽訂貿易協議，惟北京方面在簽約前卻決定重新談判。消息傳出後，急彈逾300點的美股道指在高位回落。美國服務及鞋類組織則警告，關稅會推高商品價格並轉嫁到消費者……（按此閱讀更多）
中美貿易戰：中美上海貿易談判結束不久後，特朗普宣布對3000億中國商品加徵10%關稅。（VCG）
東盟外長會議火藥味濃
東盟外長會議在泰國曼谷舉行，顯露各國在南海問題上的分歧。越南外長在會上指責中國石油勘探船在越南海域開展非法勘探；美國國務卿蓬佩奧也就南海問題則批評中國，呼籲東盟成員要對北京政府的「脅迫」行為發聲，但他同時向中國外交部長王毅保證無意遏制中國發展。王毅在會後提到，「南海行為準則」草案提前完成首讀，警告非東盟國家不要刻意炒作南海問題……（按此閱讀更多）
東盟外長會議：中國外交部長王毅與美國國務卿蓬佩奧會面。（Reuters）
拉登之子傳死訊 人頭值百萬美元
美國媒體引述匿名官員消息指，恐怖組織蓋達已故首領拉登的兒子哈姆扎已經身亡，惟該官員未有透露具體細節和説明哈姆扎如何死亡。身世神秘的哈姆扎2001年911恐襲後，據報長年居於伊朗，曾與蓋達高層的女兒結婚。哈姆扎一直揚言要為父報仇，並幾乎能繼承父業，成為蓋達的頭號人物，美國更懸紅百萬美元追緝其下落。如今雖然他的死訊傳出，但不少媒體都認為消息難以百分百證實……（按此閱讀更多）
華府應對香港問題：保持克制
香港反對《逃犯條例》示威持續，《華爾街日報》引述一名美國政府官員稱，特朗普政府擔心任何公開支持示威者的言論，都可能危及脆弱的中美貿易談判，指示官員回應香港問題時要保持克制。特朗普表示，不清楚中國對香港局勢的態度，並指這是中國與香港之間的情況……（按此閱讀更多）
美國試圖化解日韓僵局
日本與韓國愈鬧愈僵，兩國外長會議無疾而終，日本更即將決定是否把韓國剔出貿易白名單。美國在最後關頭擔當「和事佬」角色，派出國務卿蓬佩奧參與美日韓三方會談斡旋。路透社引述美國高級官員指，華府提出日韓兩國簽訂「中止協議」，為雙方爭取談判時間……（按此閱讀更多）
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