印度男童患「罕見牙瘤」生出526隻牙　醫生要用五小時移除

太驚人！印度一名7歲男童長了526顆牙齒，小至0.1毫米，大至15毫米。印度金奈（Chennai）這名男童3歲嘴裏就腫起來，拖到現在才治療。牙醫幫男童照X光後發現，男童嘴裏有個袋狀增生物，含有526顆小牙齒。

男孩口中取出的增生牙齒數量令人咋舌。（Saveetha牙科學院及醫院）

Saveetha牙科學院及醫院教授勝提納丹（P Senthilnathan）表示，類似腫瘤的袋狀物阻擋男童臼齒發展，醫生花了五小時才將所有小牙齒完全移除。牙醫師表示，幸好男童及早就醫，除了臼齒，其他牙齒並未受影響，但未來恐需做臼齒植牙手術。

取出的眾多小牙齒看起來像貝類裡面的珍珠，但構造和正常牙齒差不多。教授拉馬尼（Prathibha Ramani）表示，2014年也有類似案例，當年一名孟買青少年移除232顆牙齒。牙醫仍在尋找造成男童生長腫瘤袋狀物的原因。活體組織切片顯示，有可能是基因異常造成，但也不能排除電話基地台電磁波等外在因素造成。不過，根據美國癌症協會，基地台的電磁波不至於強到影響人們的健康。大部分成人有32顆牙齒，包括四顆智慧齒。

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