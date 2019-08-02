3D地圖揭示銀河系真正形狀　星盤外形扭曲非扁平

天文學家透過追蹤數千個遍佈銀河的大脈衝星，製作出銀河系目前為止最準確的地圖，發現星盤並非如普遍所認為是扁平的，而是外形扭曲的。銀河系的3D地圖刊於期刊《科學》（Science），指出銀河系的恆星盤是由四個主要螺旋臂和一個棒狀核心區域組成。

圖為從智利奧索爾諾市（Osorno City）附近觀察的銀河。（Reuters）

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從銀河系的地圖所見，星盤並非扁平，而是扭曲的，厚度不一，距離銀河系中心愈遠愈厚。星盤直徑約為14萬光年，每光年為約9萬億公里。

研究作者、華沙大學（University of Warsaw）天文學家斯科夫龍（Dorota Skowron）指出，銀河中心部份無出現扭曲是因為引力太強，難以使恆星和氣體偏離銀河系。他又指，估計近半星系都存在可以探測到的扭曲狀態。

研究另一名作者、華沙大學（University of Warsaw）天文學家Andrzej Udalski指，這是首次用真實和準確的距離繪畫整個銀河系的地圖。此前，一般對銀河系形狀的認知都是源於天體標記的非正式量度，以及從其他星系結構得出的推論。新的地圖是按照太陽和2,400顆造父變星（Cepheid variables）的準確距離製成。

斯科夫龍亦解釋，造父變星適合用來研究銀河系，因為造父變星比起太陽更光亮100至10,000倍，能夠從星系的遠處探測到，而且造父變星相對較年輕，不多於2億年，因此可以在他們的出生地附近找到。

大約138億年前，宇宙大爆炸標誌宇宙的誕生，銀河系隨即開始形成。太陽在太約45億年前成形，距離星系中心的超大質量黑洞約2.6萬光年。