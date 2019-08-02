【多圖】泰國曼谷連串小型爆炸增至4傷　全市多處加強保安

中國-東盟外長會、東盟與中日韓外長會、東亞峰會外長會和東盟地區論壇外長會7月31日至8月2日期間在曼谷舉行，然而在8月2日曼谷發生一連串小型爆炸。合計6次爆炸導致4人受傷。其中2名傷者被邦甲比（Bang Kapi）的機場快線（Airport Rail Link）附近的爆炸裝置所傷。 受事件影響，市內多個重要地點已加強保安，官員稱會加強該等地方監控，當中包括泰國民主紀念碑、叻巴頌路口（Ratchaprasong FIntersection）、暹羅廣場（Siam Square）、勝利紀念碑（Victory Monument）、華藍蓬站（Hua Lamphong）以及所有巴士、泰國地鐵（MRT）、機場快線。

3次炸彈爆炸分別發生在查瓦塔政府大廈（Government Complex Chaengwattana）外、拉瑪九世大道一處、行政法院，曼谷BTS（Bangkok Mass Transit System，泰國大眾運輸系統，別稱Skytrain）沖暖詩站附近的大京都大廈前面以及國防部。沖暖詩站旁發生的爆炸導致隔離的軌道與車站月台玻璃碎裂，所幸無人受傷。

一名高級警員指出，兩名在拉瑪九世大道一處受傷的清道夫，被一枚看來是土製炸彈所傷。發生爆炸的地點離國際機場僅26分鐘車程。

泰國總理巴育（Prayuth Chan-Ocha）在事件發生後，促請公眾避免恐慌、保持冷靜。他對那些導致爆炸發生、破壞和平以及傷害國家形象的人予以譴責。他說已指示官員及時照顧公眾安全以及受影響的人。

東盟會議：中國-東盟外長會、東盟與中日韓外長會、東亞峰會外長會和東盟地區論壇外長會7月31日至8月2日期間在曼谷舉行，中國外交部長王毅及美國國務卿蓬佩奧都有出席。然而在8月2日曼谷發生一連串小型爆炸，情況令人對泰國政府的保安能力產生擔憂。圖為與會國外長拍攝大合照。（Reuters）

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