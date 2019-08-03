「機不離手」致肥？　研究：每日玩手機5小時　增加43%肥胖風險

「機不離手」是現代人的常態，愈來愈多研究指出長期使用手機會影響心理健康，但原來手機與肥胖亦息息相關。 提交到美國心髒病學會（American College of Cardiology）會議的研究指出，每日使用手機5小時或以上，肥胖風險最多會增加43%。原因很簡單，因為長期使用手機意味減少身體活動，對健康構成風險。

研究員在2018年6月至12月期間，以1,060名大學生為對象，包括700名平均年齡為19歲的女性和360名平均年齡為20歲的男性，收集他們的體重和使用手機時間的資料。當中有36.1%和42.6%男性分別有過重和肥胖的傾向；另外有63.9%和57.4%女性分別有過重和肥胖的傾向。

研究結果發現，26%的超重人士和4.6%的肥胖人士每天花在手機上的時間都超過5小時。同時，每日使用手機多於5小時的人，亦有其他不當生活習慣，增加患上心血管疾病的風險，如進食快餐、飲用汽水和減少運動。

研究作者、西蒙玻利瓦爾大學（Simón Bolívar University）心肺血管康復專家曼蒂利亞莫龍（Mirary Mantilla-Morrón）指，研究結果突顯出肥胖的其中一個主要原因。他表示，花太多時間在智能手機，久坐繼而減少身體活動，增加早死、糖尿病、心臟病、不同類型的癌症、關節不適和肌肉骨骼症狀的風險。