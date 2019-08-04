日本一名長者前往非洲剛果後發燒　惹伊波拉疑雲

日本放送協會（NHK）8月4日報道，事主是一名居於埼玉縣的一名70歲女性，她因為工作關係而留在剛果民主共和國（DR Congo），直到7月30日為止。回國後在8月3日發燒，體溫錄得攝氏38度以上，於是被送到東京的醫院接受治療。

該名女性表示，曾經到過當地伊波拉流行的地區，但沒有與病人接觸。不過日本厚生勞動省為安全起見，決定採集該名女性的血液，並送到東京武藏村山市的傳染病研究所進行化驗。當局指，由於事主在回國後才出現發燒病徵，因此與她搭乘同一航班的乘客受感染的機會不大。

日本政府在3日深夜就事件於首相官邸設立情報聯絡室，首相安倍晉三向有關部門下達指示，要求避免在社區爆發疫情。

70代女性はエボラ出血熱陰性 インフルによる高熱か https://t.co/Ln0XQo4Hgc — テレ朝news (@tv_asahi_news) 2019年8月4日

《朝日新聞》在4日報道，該名女性的血液樣本經過化驗後，結果呈陰性反應，當局認為她可能患感冒。有不少網民留言指有關結果令大家放下心頭大石。

剛果民主共和國在2018年8月爆發伊波拉疫情，當地有超過2500人受到感染，其中三分二患者已經喪生。據估計當地平均每日錄得12宗新個案。世界衛生組織（WHO）7月17日將當地爆發伊波拉病毒為國際關注緊急公共衞生事件（Public health emergency of international concern, PHEIC），呼籲國際社會關注。

（綜合報道）