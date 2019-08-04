美澳防長外長2+2會談　擔心中國南海軍事化

美國與澳洲和外長2+2會議8月4日在澳洲悉尼舉行。美國國務卿蓬佩奧表示，美澳都對中國在南海人工島的軍事化舉措表示擔憂。美國國防部長埃斯珀則說，中國在導致印太地區不穩。

美澳外長及防長在是次會議中，就中國軍事擴張、伊朗等議題交換意見，之後一同出席聯合記者會。

這是美國國防部長埃斯珀（Mark Esper）在上任後首次外訪。他說：「我們堅信無一個國家可以或應該主宰印太地區，以及我們會跟盟友和夥伴並肩合作，應對區內迫切的安全需要。」

他說：「我們堅決反對來自中國令人不安的攻擊性、導致不穩行為模式，這包括將全球公地武裝化、利用掠奪性經濟以及債務去達成主權之間的交易，以及促進國家背後支持、盜竊他國知識產權。」

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）稱讚說，在美國瞭解到之前，澳洲勇敢地以及獨立地就中國之於5G的野心所帶來的風險提出警告。澳洲是「五眼聯盟」中，第一個將華為排除在5G建設之外的國家。

在這個問題上，澳洲外長佩恩（Marise Payne）日前有表態。她8月2日與中國國務委員兼外交部長王毅在泰國曼谷出席東盟會議期間會面時表示，在5G問題上，澳方將獨立自主作出決定，不會對任何特定國家或特定企業採取歧視性做法。