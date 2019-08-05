【一分鐘看世界】中美貿易夥伴、美國槍擊案、英國趨向硬脫歐？

早晨，今天是8月5日，星期一。 愜意的早上，你需知道以下五宗國際新聞：

美國最大貿易夥伴不再是中國

美國政府最新公布的數據，中美2019年上半年的貨物貿易總額下降14%，降到2,710.4億美元，而中國亦已變成美國的第三大貿易夥伴，落後於墨西哥和加拿大。驟眼看來，上述數據似乎是美國總統特朗普升級對華貿易戰帶來的影響，惟在全球化減速的大背景下和網上購物等興起，環球貿易轉向地區化。分析認為，中美貿易戰只是加速了這個全球化漸變為地區化的過程……（按此閱讀更多）

中美貿易：2019年上半年，中國對美出口減少12%，亦已經不再是美國的頭號貿易夥伴。（新華社）

美國兩槍擊案 近80人死傷

美國近年來槍擊案頻生，德州和俄亥俄州更在24小時內發生兩宗嚴重槍擊案，共造成最少29人死亡和50人受傷。德州的槍手懷疑受到新西蘭基督城的恐怖襲擊影響，行兇前在網上發表白人至上主義的言論，當局案件列作本土恐怖主義處理，又循仇恨罪方向調查。至於俄亥俄州的槍擊，當局指該名槍手火力強勁，若非警方1分鐘內迅速將他擊斃，後果將不堪設想……（按此閱讀更多）

美德州槍擊案：圖中名為哈爾伯格（Edie Hallberg）的女子之所以如此傷心，是因為她的母親案發時身在沃爾瑪，她一直找不到她。（AP）

脫歐大臣促歐盟放棄對立

英國脫歐前途未明，首相約翰遜聲言10月31日脫歐並要求踢走「補底方案」，歐盟卻企硬不能再重啟談判。脱歐事務大臣柏建熙撰文指，歐盟領導人必須放棄對立姿態，與英國重啟談判，否則「硬脫歐」將成事實。約翰遜的高級助理甘明斯更指，由於國會無法在9月前對首相提出不信任動議，因此議會將無法阻止硬脱歐……（按此閱讀更多）

莫斯科議會DQ事件 民眾「流水式」抗議

俄羅斯首都莫斯科連續兩個周末發生示威活動，單單在7月27日的示威中，就有過千人被警方拘捕。聯合國人權事務高級專員辦事處指，當地警方可能採用過度武力。這次示威源於有部分市議會獨立候選人因簽名「不及格」而被取消資格，民眾不滿政府黑箱作業和打壓政治自由。不少示威者在長達官9公里的市區林蔭環路「散步」，以「Be water」的方式表達不滿……（按此閱讀更多）

蘇丹軍方與反對派簽署憲法宣言

自蘇丹獨裁者巴希爾下台後，過渡軍事委員會與反對派經歷長達7個多月的暴力衝突，以及在非洲聯盟和埃塞俄比亞斡旋下，終於簽署啟動憲法宣言，為蘇丹邁向文人統治舖路。如無意外，雙方下周將簽署最終的權力共享協議，同意在大選前的39個月共享權力……（按此閱讀更多）

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