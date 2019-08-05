俄亥俄州槍擊案　槍手胞妹慘成亡魂　好友：難以置信

美國俄亥俄州代頓市（Dayton）8月4日發生的槍擊事件，其中一名死者是槍手貝茨（Connor Betts）的胞妹，目前未知他的行兇原因，但他們以前的生活照在事發後於網上曝光，見到兩人的兄妹關係融洽。另外有酒吧顧客表示，槍手平時性格友善，因此不明白為甚麼會作出如此行為。

22歲的梅根（Megan Betts）成為兄長的槍下亡魂，而她在Facebook的生活照被公開，其中一張照片在2017年拍攝，由他們的母親莫伊拉（Moira Cofer Betts）上載，見到貝茨攬着梅根，並以「可能是我最喜歡的照片」為題，有不少留言大讚他們「可愛」，莫伊拉當時回應稱兩人都有兄妹時刻。

另一張照片亦是在2017年所拍，他們在一間餐廳內用餐，照片中的兩人臉帶笑容，莫伊拉稱他們是自己的摰愛，稱成為他們的母親是自己的榮幸。

梅根的好友紛紛在Facebook留言悼念，其中一位朋友稱自己無法形容傷痛，並向莫伊拉表達慰問，並願意推出協助。代頓市警方負責人比爾（Richard Biehl）指，莫伊拉一家正面對艱難時期，因此希望大家理解。

俄亥俄州槍擊案：其中一名被槍手貝茨殺害的是他的22歲胞妹梅根，由他們母親公開的生活照中所見，兩兄妹的感情看起來非常深厚。（Facebook圖片）

至於貝茨的行兇動機至今依然成謎，有酒吧顧客形容對方是個非常友善和快樂的人，從來沒與其他人發生爭執。另一名顧客則表示，有時與貝茨在酒吧參加冷知識問答遊戲，稱他在時事和流行文化有一定認識，指他從沒討論暴力問題。該名客人以「最友善的男孩」形容貝茨。

有酒保指，貝茨在7月底光顧時完全沒有異樣，因此得知他是兇手時，覺得對方沒可能會變成這樣。

俄亥俄州槍擊案：大批民眾到案發現場，為９名遇難者舉行悼念集會。（路透社）

（綜合報道）