日韓關係惡化　選美受影響　韓國小姐集體拒絕赴日參選國際小姐

隨着日韓關係持續惡化，韓國小姐（Miss Korea）主辦單位8月5日稱，其佳麗不會前往日本參加2019年度國際小姐（Miss International）比賽。韓國媒體報道，七位獲獎佳麗均拒絕赴日參賽。

韓國小姐抵制日本：韓國小姐主辦方8月5日稱，7名獲獎佳麗均拒絕前往日本參加國際小姐比賽。圖為2019年度韓國小姐冠軍金世妍。（VCG）

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主辦方表示，當所有人都聯合起來抵制日本，對該國實行經濟報復時，他們不可能還派代表出席在日本主辦的國際小姐比賽。

韓國媒體報道，韓國小姐自1957年正式舉行以來，過去曾有個別佳麗以私人理由拒絕參加比賽的例子，但這是首次佳麗集體拒絕參加一場國際的選美比賽。

2019年度國際小姐有多間日本企業贊助主辦，定於10月25日起在日本東京進行3周集訓，之後於11月12日正式舉行比賽。

日韓關係影響交流活動

日本與韓國關係愈來愈緊張，兩國原本就日本二戰期間強徵韓國勞工的歷史問題爭拗，至7月，日本限制部份高科技材料出口至韓國，8月2日又決定把韓國踢出可享貿易優待的「白名單」。韓國已反擊指，韓方也會將日本剔除到「白名單」之外。

韓國國內的反日情緒愈來愈高漲，影響包括經濟與文化等多個領域。韓聯社稱，兩國關係陷入1965年以來最差的局面。

韓國釜山市7月28日宣布，將暫停與日本的行政交流。而韓國民間亦陸續取消與日本交流活動，大韓航空與韓亞航空均取消部份前往日本航班，以應對訪日旅客減少現象。