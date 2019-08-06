討論區8chan遭網絡商「割席」或壽終正寢　被批極端言論溫床

美國德州艾爾帕索（El Paso）8月3日發生槍擊案，導致最少21人死亡、26人受傷。被稱為極端言論溫床的網上討論區8chan再次成為焦點，當局指槍手曾在該討論區發放仇恨言論。 網絡服務供應商Cloudflare翌日宣布「割席」，中止為8chan提供網絡支援服務，令8chan被迫關閉。雖然該討論區及後找到一家新供應商死灰復燃，惟如今再被切斷服務，未恢復運作。

德州艾爾帕索一間沃爾瑪8月3日發生槍擊案，造成最少20死、26傷。當地傳媒取得現場閉路電視片段，見到疑兇手持一枝疑似AK-47步槍走入店舖。（AFP PHOTO / COURTESY OF KTSM 9 NEWS CHANNEL）

接連遭「割席」 被迫壽終正寢

8chan在2013年創辦，特點是採取匿名留言制，極少限制和審查網民的留言內容。這種做法伴隨而來的情況，是網站充斥暴力和仇恨的言論，也成為極右份子的溫床。

在德州槍擊案後，網絡服務供應商Cloudflare終止為討論區提供保安等網絡支援服務，討論區被迫關閉。8chan及後試圖轉用另一家供應商Epik的服務，該公司客戶包括另一右翼論壇Gab.com。不過，為Epik提供服務的雲端服務公司Voxility隨即切斷聯繫，8chan再度「壽終正寢」。

Cloudflare行政總裁普林斯（Matthew Prince）曾表示會維持對客戶網站內容保持中立的政策，惟在5日態度180度改變，斥8chan的無法無天造成多次悲慘，創造狂熱環境，是「充斥仇恨的化糞池」。

Voxility行政總裁瑟爾布（Maria Sirbu）就指公司對仇恨言論立場堅定，不太可能再跟Epik合作。

8chan創辦人布倫南歡迎CloudFlare行動。（AFP）

創辦人一語成讖 與多宗血案有關

現時已經退出管理網站、與8chan沒有聯繫的創辦人布倫南（Fredrick Brennan）亦稱歡迎CloudFlare行動。布倫南曾以數年時間，試圖緩和網站內有關暴力和種族等內容，但最終在2016年退出管理。

8chan近期與多宗槍擊案有關：2019年3月造成50人死亡的新西蘭基督城（Christchurch）槍擊案，槍手行兇前在討論區發表宣言，預告直播行兇；4月加州一座猶太教堂發生槍擊案，槍手同樣在這個論壇發布宣言；今次德州槍擊案的兇手，亦懷疑涉及仇恨犯案，並在同樣該處發布宣言，內容提到白人至上主義。

布倫南坦言8chan已成極端分子宣揚暴力的溫床，他曾在基督城槍擊案後指出，對於自己曾創立這樣的一個網站感到難以接受。他又稱網站和裏面的「有害文化」將會導致另一宗槍擊案。