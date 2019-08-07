【一分鐘看世界】失控的特朗普？韓國小姐齊抗日、俄羅斯抗爭少女

早晨，今天是8月7日，星期三。
炎熱的早上，你需知道以下五宗國際新聞：
美列中國匯率幣操縱國 貿戰愈演愈烈？
在美元兑人民幣離岸價「破7」之際，美國財政部時隔25年來再次將中國判定為匯率操縱國，預料將與國際貨幣基金組織磋商或單方面實施懲罰等。特朗普批評，中國一面倒從美國獲取為數以千億美元計的金錢。美媒引述匿名官員指，總統助手原來曾苦勸特朗普不要將中國列入匯率操縱國，惟後者堅持已見。分析認為，中美貿戰的風險已達到轉折點，甚至開始失控……（按此閱讀更多）
中美貿戰：美國時隔25年再將中國列為匯率操縱國。（Reuters）
韓國小姐拒赴日參賽
日本將韓國踢出貿易「白名單」後，兩國關係日漸惡化。日本首相安倍晉三首度對此開腔，要求韓國遵守國與國之間的約定。韓國首爾政府則考慮擴大對日本的旅遊預警範圍，有議員更提出對東京發布旅遊警示。除此之外，韓國小姐的主辦單位宣布將抵制在日本舉行的2019年度國際小姐比賽，7名獲獎佳麗也拒絕赴日參賽……（按此閱讀更多）
日韓磨擦： 7名韓國小姐同時拒絕出席國際小姐比賽，情況是自1957年以來首次。圖為2019年度韓國小姐冠軍金世妍（中）。（VCG）
俄羅斯「和理非」少女隻身抵擋防暴警
俄羅斯因無理「DQ」參選議員，觸發民眾在首都莫斯科舉行大型示威，連日來全副武裝的防暴警察已經拘留千名示威者。17歲少女米西克無懼威嚇，孤身坐在成排的防暴警面前，朗讀憲法權利，指出無理逮捕示威者是非法行為。另有俄羅斯民眾表示，其實他們都是無可奈何才走上街頭…（按此閱讀更多）
約翰遜一心硬脫歐
英國距離10月31日的脫歐大限還有不足3個月，首相約翰遜強調會與歐盟重新舉行談判，惟歐盟外交界人士認為，約翰遜根本無意為脫歐爭取更好條件，反而一直以無協議脱歐為目標。如今約翰遜內閣似乎一心硬推脫歐，意見分歧甚大的國會可能對他發動不信任動議，但是令人出奇不意的約翰遜或許會無視英國傳統，賴死不走……（按此閱讀更多）
金正恩對美發警告
朝鮮兩周內4次試射懷疑短程導彈，朝鮮外務省發言人表示，在敵對軍事行為不斷出現情況下，認為對話的動力正被減弱，又指平壤可能為此另謀新路。朝鮮領袖金正恩親自視察最新一次試射新型戰術導彈，並強調試射和軍事行動，是向美韓聯合軍演發出一個適當警告的機會……（按此閱讀更多）
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