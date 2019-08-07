墨西哥77歲老翁為愛妻擋子彈終不治　移民德州僅半年命喪異鄉

美國德州艾爾帕索（El Paso）8月3日發生槍擊案，一名槍手闖入當地一間沃爾瑪（Walmart）並向人群亂槍掃射，導致最少20人死亡、26人受傷。其中墨西哥77歲男子貝拉斯克斯（Juan de Dios Velazquez）當日以肉身為其65歲妻子尼古拉莎（Estela Nicolasa）擋子彈而受傷，結果在8月5日證實逝世，導致槍擊案罹難的墨西哥國民增至8人。

貝拉斯克斯與尼古拉莎是在槍擊案發生的6個月前跨越美墨邊界，從墨西哥邊境城市華雷斯城（Ciudad Juarez）搬至德州艾爾帕索。貝拉斯克斯的姪女艾妲莉（Idaly Velazquez）證實他的死訊，稱「他（貝拉斯克斯）無力再戰了，他的心臟已開始衰竭」；至於尼古拉莎則腹部中彈，接受手術後情況穩定。

艾爾帕索槍擊案發生的13小時後，俄亥俄州代頓市（Dayton）8月3日晚上亦發生大規模槍擊案，引發墨西哥群情激憤。墨西哥官員表示，他們正考慮提出起訴，並聲稱這宗槍擊案是針對居於美國墨西哥人的恐怖襲擊。報道指，這可能會促使墨西哥提出最終引渡槍擊犯的要求。

艾爾帕索位於美墨邊境，由於離墨西哥很近，因此一直吸引很多墨西哥人前往當地定居或購物。墨西哥外長埃夫拉德（Marcelo Ebrard）8月5日亦在Twitter上表示，「很不幸的是，來自薩卡特卡斯（Zacatecas）的貝拉斯克斯已經死亡。我們向其家人及朋友致上哀悼」。

（綜合報道）