日本東京全家便利店遭鼠輩「光顧」　店方道歉並關店消毒

網上流傳一段片段，指日本東京一間全家便利店（Family Mart）有多隻老鼠在店內出沒，結果惹來網民對便利店衛生狀況的批評。店方8月6日發表道歉聲明，承諾會調查原因和進行滅鼠工作，現時未決定涉事店舖會否重開。

涉事的店舖相信是位於東京澀谷區的全家便利店神南一丁目店，距離澀谷站只有數分數路程。該段片段相信是在5日深夜拍攝，見到有兩隻老鼠在飲品凍櫃上出沒，其中一隻跳到地上在店內游走。

片段亦顯示有老鼠爬上飯團櫃旁邊，另一隻則在櫃頂，猶如由高處「巡視」店舖。

請按以下圖片了解更多老鼠「光顧」便利店的情況：

除了該片段外，有網民較早時於Twitter上載一段聲稱是在澀谷某間便利店拍攝的片段，片中有老鼠在放滿麵包的貨架上走動，但未知是否涉及同一間便利店。

渋谷某所のコンビニ

やばすぎ

ネズミにパンとかいろいろ商品落とされてたし、、 pic.twitter.com/Xpk8ZHkC9C — あん (@fD7vpP8G5tE8Nav) 2019年8月1日

日本放送協會（NHK）7日報道，該段「鼠輩橫行便利店」的短片已經吸引超過500萬人次觀看，店方於網站發表道歉聲明，指涉事的加盟店已經暫停營業，並移除貨物及全面為店舖清潔、消毒和滅鼠，之後才考慮會否重新謍業。

日本全家便利店8月6日在網站張貼道歉聲明，並已要求涉事分店全面清潔和滅鼠。（Family Mart網站截圖）

（綜合報道）