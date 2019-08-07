新西蘭史前巨鸚鵡　身高1米或食同類

科學家在新西蘭發現有約1900萬年歷史的巨型鸚鵡化石，估計這種鸚鵡高約一米，身高好比一名4歲小童；重約7公斤，是現今最大最重的鴞鸚鵡（kakapo）的一倍。古生物學家指出，這種史前巨鸚鵡擁有堅硬強大的喙，估計牠們或以同類為食，並將牠們以希臘神話中的「大力士」（Heracles）命名。

有關發現8月7日在英國「皇家學會生物學通訊」（Royal Society Journal Biology Letters）刊登。化石2008年在奧塔戈（Otago）聖巴森斯（St Bathans）一個化石遺址出土。

新西蘭史前巨鸚鵡：大力士約一米高。（Flinders University）

發現史前巨鸚鵡化石的澳洲弗林德斯大學（Flinders University）副教授沃西（Trevor Worthy）形容，這個發現完全出乎意料，並指聖巴森斯化石遺址曾是周圍環繞茂密森林的淡水湖泊，有各種各樣鳥類及生物。

專家認為，大力士鸚鵡不會飛，但會以無堅不摧的喙爬樹，並獵食其他鸚鵡。沃西表示，暫時未知大力士鸚鵡與現今活鸚鵡的關係，但推斷牠可能與鴞鸚鵡有關。