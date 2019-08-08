塞內加爾一名父親近日正面臨人生中最重大的選擇，他必須讓年僅3歲的「連體嬰雙胞胎女兒」進行分離手術，因為其中的一個女兒患有心臟疾病，因此若不盡快將她們兩個分離，兩人都有很高的死亡風險，但殘酷的手術必須要「犧牲其中一個女兒的性命」，只能有一位活下來，讓這名父親陷入兩難之中。

根據英國《衛報》報道，這名父親伊布拉希馬（Ibrahima Ndiaye）帶著一對連體嬰女兒馬里姆（Marieme）和恩迪娜（Ndeye）遠赴英國求醫，希望醫生能夠讓女兒進行分離手術。不料，醫生卻告訴他，若是想將女兒分離，就必須犧牲其中一個。由於兩個人的個性截然不同，馬里姆的個性比較安靜，恩迪娜則是比較活潑，他們共用肝臟、膀胱和消化系統，但是大腦、心臟和肺部等都是分開的，兩個人跟父親的感情相當深厚。

報道中也提到，醫生表示，由於馬里姆患有心臟病，預期壽命相當有限，若是不幸去世，恩迪娜也會跟着失去性命，但要進行分離手術，就必須捨棄一人，還得在馬里姆病情惡化之前下手。對此，父親也只能無奈的說「我無法理性思考，因為任何決定都令人心碎」。

許多親友們都建議，應該要犧牲患有心臟病的馬里姆，因為這樣總比兩個都失去還要好，但最後經過專業評估過後，父親決定「不做分離手術」，因為他認為，她們是一體的，有平等的生存權利，並表示「我無法扮演上帝，不想做二選一的抉擇」。

Conjoined twins from Senegal defy the odds in new home in Wales pic.twitter.com/zIAUIrCTbS — Reuters Top News (@Reuters) August 7, 2019

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