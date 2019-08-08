小男孩搭電梯留繩索在門外出事險變吊頸　機智姐姐兩招成功救命

世界說
撰文：
最後更新日期：

帶著孩子搭電梯千萬要小心，7月31日在土耳其伊斯坦堡的一座電梯中，監視器拍到三個孩子進到電梯中，男孩後面的繩索被夾在電梯門外，並纏在男孩的脖子上將男孩緊緊勒住。幸虧男孩的姊姊相當機警，趕緊按下電梯緊急按鈕並抬起男孩的雙腿，預防男孩窒息，男孩最後平安無事的被救下來。

英國《鏡報》報道，31日早上伊斯坦堡的一座電梯監視器拍到，一群孩子從社區花園玩回來，走在最後的男孩背後跟著一條長長的繩索。三人都沒有注意繩子一部分在電梯外，就這樣當電梯下降時，繩子纏著男孩的脖子被拉了上去。影片中男孩瞬間被拉到上面，情況相當緊急。

男孩被拉上去四肢僵硬無法呼吸。男孩的姊姊見狀，趕緊用手抬起男孩的雙腳，避免男孩窒息。隨後按下緊急按鈕並將繩索往下拉，有驚無險的將男孩救下來。

影片被報導出來，並被多家媒體在Twitter上轉發。許多人稱讚姐姐的的機智表現，讓男孩平安無事。當地媒體也報導，男孩目前正慢慢恢復中。

印度男子沉迷賭博　將妻子當賭注讓朋友性侵　警方拒處理案件
【一分鐘看世界】誰願接收美國導彈、印巴局勢、巴西毒梟逃獄記
俄夫婦帶1歲愛兒途經莫斯科示威現場　恐遭當局褫奪撫養權
新西蘭史前巨鸚鵡　身高1米或食同類
日本愈來愈多不婚族　單身女：如果我結婚只是做更多家務
戲中電話號碼真係有人用　印度男慘中招　日接過百電話搵性感女星

延伸閱讀：

勵志！日本少女從小被欺凌嘲醜 靠兩招醜小鴨變天鵝

母失手嚴重燙傷兒子未送醫 9天後竟棄兒屍在垃圾箱

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。