飛東京一次融化多少北極海冰？　「飛行恥辱」網站話你知

地球剛剛經歷有紀錄以來最熱的7月，再次為全球氣候變化敲響警號。來自瑞典的米勒（Victor Muller）製作「飛行恥辱」（flight shame）網站Shameplane.com，計算每程航班導致北極海冰融化的面積，提醒網民飛行旅程對環境造成的影響。

舉例從香港出發乘搭經濟艙，飛往日本東京成田機場。不足5小時的航程便會導致1.8平方米的北極海冰融化，排放0.6噸二氧化碳當量，等同《巴黎協定》（Paris Agreement）所定每人每年乘搭汽車和飛機碳排放量上限的1.4倍。

共同創辦米勒表示，Shameplane.com創立宗旨來自瑞典的「飛行恥辱」（flygskam）概念，也就是揭露單單一個人的飛航旅行，就會對環境造成多少傷害。但米勒表示，網站其實是為自己所創，想藉此化解自己對「飛行恥辱」的不安，從沒料到會大受歡迎。

自3月創立網站以來，訪問人次已達3萬，來自120個國家，包括吉爾吉斯、南蘇丹和馬丁尼克（Martinique）。

事實上，網站亦不只是關於飛航旅行。根據網站，只要維持一年不開車，便能大幅減少1.33噸二氧化碳當量。茹素、減少食物浪費至零、只吃本地食物、回收、只用LED電燈泡和使用循環再用購物袋亦是其他減少碳排放的方式。