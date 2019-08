約書亞樹難敵氣候變化　本世紀末前或滅絕

加州大學里弗賽德分校(University of California at Riverside)研究團隊利用政府間氣候變化專門委員會(Intergovernmental Panel on Climate Change)數據,評估氣候暖化對約書亞樹(Joshua trees,Yucca brevifolia)分佈的影響,發現約書亞樹有機會在本世紀末前完全消失。