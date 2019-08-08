約書亞樹難敵氣候變化　本世紀末前或滅絕

加州大學里弗賽德分校（University of California at Riverside）研究團隊利用政府間氣候變化專門委員會（Intergovernmental Panel on Climate Change）數據，評估氣候暖化對約書亞樹（Joshua trees，Yucca brevifolia）分佈的影響，發現約書亞樹有機會在本世紀末前完全消失。

研究員評估約書亞樹國家公園（Joshua Tree National Park）內同名樹種的分佈變化。結果發現，在較好的情況下，如人類能夠限制溫室氣體排放量，約書亞樹覆蓋面積將於21世紀末時減少八成。但如果一切如常，更新世（Pleistocene）時代已存在的約書亞樹將滅絕。

研究主要作者斯威特（Lynn Sweet）向《洛杉磯時報》（Los Angeles Times）表示，較壞的情況下，國家公園的夏季平均高溫將上升攝氏2.8至5度，降雨量減少7.5至18厘米。

相傳約書亞樹是由摩門教教徒在19世紀穿越莫哈韋沙漠（Mojave Desert）時所起的名字，源於聖經人物約書亞朝天舉起雙手祈禱的模樣。約書亞樹國家公園橫跨南加州的科羅拉多和莫哈韋沙漠，是約書亞樹分佈最密集的地方。這種植物其實是龍舌蘭屬，並非樹，只是有時候長得就像一棵樹。