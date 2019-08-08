披頭四專輯封面成經典　歌迷50年後重回Abbey Road緬懷過去

50年過後，英國樂隊披頭四（The Beatles）專輯《Abbey Road》（阿比路）仍然是經典之中的經典。除了因為音樂本身具感染力外，四位成員走過倫敦阿比路錄音室外斑馬線的專輯封面更為不少人留下深刻印象。8月8日是披頭四拍攝專輯封面的50周年紀念日，有數百人專程到當地模仿四位昔日巨星，拍下同樣的照片留念。

蘇格蘭攝影師麥克米倫（Iain Macmillan）當年操刀為披頭四拍下走過倫敦阿比路錄音室外斑馬線的側面照。他總共拍下六張照片，其中第五張照片最後用作披頭四第11張專輯《阿比路》的封面。專輯在1969年9月26日發行。

照片中，約翰連儂（John Lennon）走在最前，鼓手靈高史達（Ringo Starr）身穿黑色西裝，保羅麥卡尼（Paul McCartney）赤腳並手持一根香煙，而佐治夏里遜（George Harrison）則身穿藍色牛仔服裝。背景還有一輛福士汽車（Volkswagen，又名大眾汽車）的甲蟲車（Beetle）。

8月8日是披頭四拍攝專輯封面的50周年紀念日，有人帶同專輯《阿比路》到場拍照留念。（Reuters）

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雜誌《滾石》（Rolling Stone）的讀者於2009年投票選出《阿比路》作為披頭四的最佳專輯。《阿比路》是披頭四唯一一張未有在封面展示樂隊或專輯名稱的英國專輯，也是披頭四最後一張由四位成員共同錄製的專輯，收錄各人創作的歌曲。《阿比路》發行不足一年後，披頭四宣布拆夥，結束長達十年、改寫1960年代的音樂革命。