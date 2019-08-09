美國調查：Work-life balance城市　赫爾辛基奪榜首　香港倒數第6

美國手機保安技術公司Kisi最近發表一項2019年工作生活平衡（work-life balance）的城市排行榜，其中芬蘭首都赫爾辛基（Helsinki）在40個城市中排名榜首，得分為100分，成為工作生活平衡表現最好的城市。至於香港則在榜上排名第35，得分為32.56分，顯示打工仔的生活質素仍有待改善。

這項研究會根據工作壓力、社會保障及城市是否宜居這三大組成部分，合共20個因素，來總結得出城市指數。這些因素包括每周工時、年假、性別平等、快樂指數、是否容易得到精神醫療照顧、城市安全程度、是否有足夠戶外空間和空氣污染指數等。

排名頭五位的國家分別是赫爾辛基、德國慕尼黑（Munich）、挪威奧斯陸（Oslo）、德國漢堡（Hamburg）和瑞典斯德哥爾摩（Stockholm）；至於倒數排名頭五位的分別是馬來西亞吉隆坡、日本東京、阿根廷布宜諾斯艾利斯（Buenos Aires）、美國亞特蘭大（Atlanta）及美國休斯敦（Houston）。

研究顯示，香港人普遍早上10時半開工，與美國華盛頓相同，是榜上最遲的開工時間；然而香港人平均每周工作44小時，是工作時數最高的一批，與新加坡相若。法定年假方面，香港人最少要有7天，屬榜上最少，與新加坡的日數相同。至於快樂指數方面，香港排在尾二，僅比吉隆坡好。

（綜合報道）