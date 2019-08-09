【一分鐘看世界】美國再針對華為、抵制Bollywood、從煙肉看脫歐

早晨，今天是8月9日，星期五。
陽光普照的早上，你需知道以下五宗國際新聞：
美國禁令阻買華為產品
美國白宮頒布禁令，阻止聯邦政府機構購買華為在內5間中國企業的設備，並將於2020年8月全面禁止所有承辦商與有關華企合作。華為批評美國無視市場自由競爭的原則，並將繼續在聯邦法院挑戰該禁令的合憲性。美國封殺華為的行動未見停止，例如華為與Google合作的智能喇叭計劃遭叫停，而華府這次將華為從「實體清單」加到「黑名單」，封殺行動更趨強硬，亦似乎背離了大阪習特會逐步解禁華為的承諾……（按此閱讀更多）
封殺華為：美國頒布禁令阻止聯邦政府機構和承辦商購買華為等中國企業的設備，有分析認為此舉與特朗普提出逐步放寬華為禁令的承諾相違背。（Reuters）
印巴衝突持續 Bollywood當災
印巴就喀什米爾問題的衝突愈演愈烈，印度的保安部隊進駐當地，在最新的行動中更拘捕了560名人士。巴基斯坦隨即報復，全境影院禁放印度電影，中斷兩國「友誼快車」號鐵路，並將與印度的降級外交關係等。印度稱收回喀什米爾的特殊地位屬於「內部事務」，從宏觀格局來看，印控喀什米爾邊界接連發生衝突，剛連任的總理莫迪除了需要兌現競選承諾外，也期望以大國身份給巴基斯坦和中國一個下馬威……（按此閱讀更多）
印巴衝突：印巴兩國在喀什米爾的爭端持續，有印度示威者抗議巴基斯坦驅逐印度大使。（Reuters）
脫歐下的英式早餐
英國首相約翰遜上台後硬脫歐風險大增，有人提出透過英女王「干政」將他炒掉。儘管約翰遜表示，在歐盟的善意和常識下，無協議脫歐的可能性只有百萬份之一，但業界對硬脫歐的擔憂仍是不絕於耳。英國飲食業便警告，一旦硬脫歐成真，英國將會面臨數周甚至數月，新鮮食品會有短缺的情況，甚至可能波及英式早餐餐盤上的煙肉……（按此閱讀更多）
中美貿易戰前境
中美貿易戰火未停，最近戰場更蔓延至貨幣匯率。人民幣兑美元匯率跌破7算，特朗普隨即宣布將中國列為匯率操縱國。回顧美國過去的政策，對匯率操縱國這招早已屢試不爽，在白宮鷹派納瓦羅和參議院領袖舒默的推波助瀾下，特朗普更是信心滿滿。外界認為，華府預備將貿易戰轉為貨幣戰爭，不過細看中美爭端的焦點，如農產品與華為等均需時解決，而將中國列入匯率操縱國或反映了特朗普開始失去耐性……（按此閱讀更多）
英祿獲發塞爾維亞「護照」
泰國前總理英祿自2017年流亡海外，曾踏足倫敦、北京和香港等地，近日更獲巴爾幹半島國家塞爾維亞發出公民身份，她此後可持這身份免簽證遊歷百多個國家。塞爾維亞政府表示，這安排可能符合該國利益……（按此閱讀更多）
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