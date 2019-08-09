打破鯊魚嗜血迷思？　美國YouTuber水中滴血親身測試

鯊魚身上的感知器官讓牠們能在數公里外就能聞到血的腥味，不過鯊魚是不是也對人的血這麼敏感呢？美國Youtuber馬克‧羅伯（Mark Rober）7月28日上傳一段影片，他們來到巴哈馬海域，測試什麼樣的液體能夠吸引鯊魚。實驗團隊甚至當場「抽血」，以人血做實驗觀察鯊魚反應。

Mark和實驗團隊來到巴哈馬海域，這裡聚集大量鯊魚。實驗團隊用儀器分別將海水、尿液、魚油和牛血，以固定頻率注射至海水中，並放在衝浪板上，觀查究竟哪一塊沖浪板會有最多鯊魚聚集。

實驗結果發現，尿液就跟海水一樣對鯊魚毫無吸引力，魚油也好不到哪去，實驗過程中僅4隻鯊魚被吸引。而載著牛血的衝浪板在一個小時中，總共有41隻鯊魚前來造訪。實驗團隊更進一步，第二階段直接抽人血做實驗，測試多少血量濃度比較容易吸引鯊魚。

實驗團隊以身犯險，測試人血對鯊魚的吸引力（點擊圖片）

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但實驗結果卻大爆冷門，不論是慢速或快速將人血注入水中，效果都大不如牛血，一個小時當中竟沒有任何一隻鯊魚前去造訪。馬克總結原因可能是因為第二次實驗的血液濃度遠小於第一階段放牛血時，所以一般人在外不小心滴了一滴血在海中，也不用過度驚慌。

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