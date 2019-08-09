蒙古國送馬　美國拒帶回家有原因　「動物外交」害動物？

美國與蒙古國愈走愈近，蒙古國總統不久前才訪問白宮見美國總統特朗普（Donald Trump），最新又有美國新任防長登門造訪蒙古國。兩國外交打得火熱，還不忘找來動物助慶，蒙古國先後向美方送贈兩隻馬匹，但美方的回應均大致是：謝謝、很感激，不過讓禮物留在當地吧。 為何美國不把禮物帶回家？現今政壇上的「動物外交」見怪不怪，但隨着大眾更關心動物權益，這種政治手段也愈引起爭議，回看「動物外交」歷史，也可見最早期送到外地的熊貓，往往遇上適應問題，下場未如人意。

動物外交：動物外交：美國新任防長埃斯珀（Mark Esper）獲蒙古國送贈一匹馬，但他決定讓馬留在蒙古。（美聯社）

美國不願接收蒙古馬

蒙古國最近兩次提出向特朗普政府送贈馬匹，一次是蒙古國總統巴特圖勒嘎（Battulga Khaltmaa）7月底到訪華盛頓時，提出向特朗普的小兒子巴倫（Barron Trump）送贈一隻名為「勝利」（Victory）的馬匹，另一次則是美國防長埃斯珀（Mark Esper）8月初到訪蒙古國，主人家向他送上馬兒做禮物。

美國一邊道謝，一邊卻對這些禮物「敬而遠之」。美國白宮發言人格里沙姆（Stephanie Grisham）在社交網站貼出馬匹在蒙古國的照片，向該國致謝，但又指會讓馬匹留在當地。美國防長埃斯珀也是當場先向蒙古道謝，然後表示會讓馬兒留在蒙古，他自己留着照片就好。

The First Family is very grateful to Mongolia for this time-honored traditional gift. The horse has been named “Victory” and will remain in Mongolia. pic.twitter.com/aFqtJzc1Il — Stephanie Grisham (@PressSec) July 31, 2019

「動物外交」傷害動物？

美國為何有禮物也不收取？這當中既可能有美國官員收禮的申報問題，另一方面，把動物作為「禮物」，確出現愈來愈多的批評聲音。政客向國賓送上禮物，本來算是好意，又可讓媒體多拍幾張漂亮的新聞相，但動物的權益問題近年更愈受到關注，正如每逢復活節、聖誕節，關注團體都會呼籲民眾不要送兔仔、送貓送狗當作禮物，「國家級」的送動物行動，也不受歡迎。

尤其是動物往往面臨實際問題，牠們本已適應身處的環境，但獲送到的新地方，往往是遙遠之地、甚至是地球另一邊，溫度、濕度相差大，容易出現水土不服的問題，隨時「活受罪」。

動物外交：蒙古國總統巴特圖勒嘎（Battulga Khaltmaa，右）提出向特朗普的小兒子巴倫（Barron Trump）送贈一匹馬，起名為「勝利」（Victory）。圖為他與特朗普會面。（美聯社）

熊貓外交先鋒「平平」

無法適應新環境的動物例子，有中國向蘇聯送出的第一隻熊貓「平平」，1957年，牠離家千里入住莫斯科動物園，但當時蘇聯作為飼養熊貓的初哥，技術水平可想而知，加上當地氣候環境與中國大不相同，「平平」到埗後一直水土不服。在現代，熊貓的平均壽命為20歲，圈養熊貓的壽命通常會更長，但「平平」當時1961年就離世，當年僅6歲。動物園也是在「平平」過身後，才知道原來一直誤會了牠的性別，牠其實是一隻男性熊貓。

《中國日報》2017年報道，按統計，在1957年至1982年之間，一共有23隻熊貓作為外交禮物送至9個國家，牠們全數在海外離世，報道指，不少熊貓到海外後出現適應問題，出現不同病症甚至是「英年早逝」。而在80年代之後，中國開始改變制度，不再送熊貓，改為租借到各地，也更強調繁殖與保護。

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小布殊把動物轉送朋友

愛狗的前美國總統小布殊（George W. Bush），便曾因考慮到氣候問題，決定把「禮物」轉手。2005年，保加利亞領袖向他送出一隻牧羊狗Balkan，小布殊最後以估值430美元買下牠，最初打算把Balkan帶到自己在德州的牧場，但之後還是發現牠可能無法適應當地炎熱的天氣，要把Balkan轉送給朋友。

護理動物成本不菲

到了今時今日，護理動物的技術大幅進步，動物園更加能夠以科技改善問題，飼養環境隨意打造，變得可以克服氣候不同的問題，不過伴隨而來的是金額不菲的開支，丹麥哥本哈根動物園（Copenhagen Zoo）2019年新建的熊貓館，耗資2400萬美元，《紐約時報》便指，雖然此館是私人資助，但還是有民眾不滿該項目的成本，由此引來爭議。