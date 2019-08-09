大過帝國大廈小行星　即將掠過地球　專家：毋須恐慌

小行星2006 QQ23估計將於8月10日掠過地球。小行星體積比起帝國大廈（Empire State Building）還要大，直徑最多達1,870英尺。不過美國太空總署（NASA）行星防禦協調辦公室（Planetary Defense Coordination Office）的專家指，同類的小行星靠近地球是十分平常的事，民眾毋須恐慌。

美國太空總署的專家約翰遜（Lindley Johnson）和法斯特（Kelly Fast）負責追蹤所謂的「近地天體」，例如圍繞太陽軌道運行的彗星和小行星。約翰遜指，小行星2006 QQ23只是中等體積的小行星，距離地球約500萬英里，未有構成威脅。她提到，同等大小的小行星每年都會經過地球約6次，而小行星2006 QQ23不足1英里，已知最大的小行星卻有21英里長。

近地天體觀測計劃（Near Earth Object Observations Program）已記錄地球附近超過900顆直徑逾1公里的小行星。小行星體積愈小，數量愈多，但小行星進入大氣層時會燃燒，通常都能夠阻擋較小的小行星墮落地面。不過在2013年，直徑55英尺長的隕石穿過大氣層墮落俄羅斯，雖未至於產生巨大衝擊，但仍造成過千人受傷。