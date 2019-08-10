切爾諾貝爾首推「無輻射」伏特加　助烏克蘭災區振興經濟

一個由英國科學家組成的團隊發表一瓶特別的伏特加ATOMIK，使用來自切爾諾貝爾（Chernobyl）隔離區的榖物和礦泉水製成，標榜安全無虞，可放心飲用。 英國樸茨茅斯大學教授史密斯（Jim Smith）擔保說，這瓶伏特加不會比其他酒精產品更危險。ATOMIK是切爾諾貝爾發生核災後的第一件消費性商品，史密斯稱之為「全世界最重要的一瓶烈酒」。

參與製造的團隊中有部分科學家曾在核災區從事研究，他們坦言，在使用的榖物中確實檢出一些輻射物質，鍶-90含量些微超過每公斤20貝克。不過科學家也解釋，蒸餾程序已除去大部分的不純物質，酒中輻射物質只剩下碳-14，這是存在於自然環境的物質。

科學家團隊表示，捐出這瓶伏特加銷售收益的75%給災區民眾。

1986年4月26日，蘇聯烏克蘭的切爾諾貝爾核電廠內反應爐爆炸，大量輻射物質外洩，當局疏散近35萬人，至今仍有數千人仍住在強制重新安置區。

1986年4月26日，位於烏克蘭北部靠近白俄羅斯邊境的蘇聯切爾諾貝爾核電站發生爆炸事故，逾六成的放射性物質飄落白羅斯境內，對當地土地及民眾造成極大影響。圖為2016年4月16日白羅斯明斯克一班人在喝伏特加。他們都是當時有份為核災進行善後的人，來到核災發生30周年時，他們一同喝酒紀念已逝世的朋友。（路透社）

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