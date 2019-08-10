英國超級富豪怕了「他」　非稅務居民人數減至歷史新低

英國《衛報》報導，根據英國稅務海關總署（HMRC）8日公布的數據，居住在英國、但不需針對海外收入向英政府繳稅的超級富豪人數，已減至歷史新低。

2017至2018年財政年度中，住在英國的非稅務居民（non-doms）人數為7.83萬人，比前一年度下降13%。他們支付的稅額從2016至2017財政年度的95億英鎊降至75億英鎊，也就是說，英國國庫少了20億英鎊稅收。稅務專家表示，住在英國的非稅務居民人數下降，肇因於英國脫歐的不確定性，以及他們擔心英國如果換成郝爾彬（Jeremy Corbyn）領導的工黨執政，將實施「財富稅」以解決日益嚴重的貧富不均問題。

律師事務所Pinsent Masons的資深稅務經理希爾斯（Josie Hills）表示，對高淨值資產人士來說，工黨上台執政前景非常不吸引——關於貨幣管制和財富稅的討論並不受歡迎。鑑於英國不久後可能會舉行選選，許多人不願承擔這項風險。住在英國的非稅務居民每年需向HMRC支付3萬至6萬英鎊的「不具英國籍的非稅務居民費」，使得他們不用針對海外收入和資本利得向英國政府繳稅，除非這些錢匯入英國。

然而，他們的特殊待遇引發外界爭議，部分人認為富豪利用特殊身份逃避應繳的稅。一名財政部發言人說：「我們認為那些選擇長期住在英國的人，應該像其他人一樣在這裏繳稅。這就是為何我們改變規定，只要在過去20個課稅年度裏至少有15年住在英國，那就被視為定居。」英國知名非稅務居民包括印度裔鋼鐵大亨 Lakshmi Mittal和車路士足球隊俄羅斯裔老闆Roman Abramovich。

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