大通銀行退出加拿大信用卡市場　用家全部「免找數」兼獲退款

美國大通銀行（Chase Bank）退出加拿大信用卡市場，該銀行在加拿大發行的兩種信用卡持有人意外收到天上掉下來的禮物：免還卡債。

大通銀行在加拿大發行的亞馬遜卡（Amazon.ca Rewards Visa）和萬豪卡（Marriott Rewards Premier Visa）的持有人驚喜發現，他們的卡債已一筆勾銷。大通銀行去年三月宣布，將結束這兩種信用卡，退出加拿大信用卡市場。大通銀行8日證實，已勾銷所有客戶的卡債。大通銀行兩年前不再接受申請新卡，去年三月關閉所有信用卡帳戶，但繼續收取持卡人未付的餘款。加拿大廣播公司（CBC）訪問了一些加拿大人，他們說他們本周收到大通的一封信。

住在安大略省科希爾（Coe Hill）的卡車司機特納（Douglas Turner）說，他不必還6157加元的卡數，「我昨晚整晚都樂不可支，臉上掛着笑容。我簡直不敢相信」。他說：「這很瘋狂，這種情況一般不會發生在信用卡上，有關信用卡的，都是些可怕的故事。」他還說，他最近繳付的300加元卡數亦已獲得退款。

大通銀行未透露總共勾銷了多少卡債。住在安大略省鄧多克市的亞當森（Paul Adamson）告訴加拿大廣播公司，當他看到自己帳戶上的欠款歸零後，打電話給銀行，因為他不想錯過付款。他付債1645加幣。他說：「銀行人員說，『你沒有負債』，我有點迷惑和懷疑。」第二天他就收到銀行的信，證實了這件事。「老實說，我仍然對此感到驚訝。」住在蒙特利爾的朗格盧瓦（Christine Langlois）說，她五年前就停止付款。朗格盧瓦是一名24歲的大學生，她說：「這有點像我因不負責任而獲得獎勵。」

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