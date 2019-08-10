WhatsApp現安全漏洞　黑客能利用工具輕易竄改訊息

網絡安全公司Checkpoint研究團隊發現Facebook旗下的通訊手機應用程式WhatsApp有安全漏洞。黑客能夠利用工具輕易竄改引用訊息的內容，同時亦能夠更改發送訊息者的身份，甚至可以將以為是一對一的對話改為群組對話。

研究員瓦努努（Oded Vanunu）在美國拉斯維加斯（Las Vegas）舉行的「黑帽」（Black Hat）網絡安全峰會示範使用有關工具。示範片段中，一名員工向僱主問上司何時加薪，上司回覆指已決定加500元，利用工具竄改引用訊息後，就能將加薪幅度修改至1500元。瓦努努表示，有關漏洞容許惡意用戶製造假新聞和詐騙，能夠讓人任意修改對話。

Checkpoint早在2018年已發布研究論文提及有關漏洞。其他漏洞包括黑客能夠更改發送訊息者的身份，讓人能夠將特定對話內容歸屬於他人。工具亦可以哄騙用家，以為是一對一的對話，但實際是群組的對話。

瓦努努指，Facebook現時只能成功堵塞私人訊息變成群組訊息的漏洞，而另外兩個問題則礙於WhatsApp的「基礎設施限制」無法解決。WhatsApp的加密技術令公司難以監察和驗證用戶發送訊息的真確性。其他潛在的解決方案有可能會犧牲應用程式的可用性。瓦努努表示，WhatsApp在全球有超過15億用戶，希望透過公開工具引起討論，不能坐視不理。