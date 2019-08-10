坦桑尼亞運油車爆炸 　至少62人死亡

坦桑尼亞（Tanzania）小鎮莫羅戈羅（Morogoro） 8月10日發生運油車爆炸意外，導致至少有62人喪生。有人趁機前來收集受損運油車漏出的燃油，豈料爆炸突然發生，運油車變成火球，隨之而來的火舌席捲群眾，導致不少人嚴重燒傷甚至死亡。

坦桑尼亞運油車爆炸 ：圖為爆炸現場新聞影片截圖，地上可見被燒至廢鐵的電單車。（Reuters）

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運油車10日早上因發生交通意外受損，停在小鎮莫戈羅戈（Morogoro）一處。在社交媒體上流傳的影片顯示，爆炸發生後一些年輕人慘變焦屍，附近還有幾輛被燒成廢鐵的電單車。而在一段攝於爆炸發生前的影片中，大批民眾拿着黃色膠桶前來，趁機偷走車上所運載的燃油。

名為恩戈戈（Daniel Ngogo）的目擊者接受路透社訪問時表示，爆炸引發的火勢很大，令人難以趨前拯救受害人。他說：「我看到約65至70人被救，因為大火在意外現場迅速蔓延。」他指出現場情況真的很糟、很多人死去；有些並非前來偷油的人都無辜喪命，因為發生意外的地本來就是一個繁忙地帶。

政府發言人阿巴西（Hassan Abbasi）表示，意外中至少70人受傷。發生爆炸的地點莫戈羅戈位於坦桑尼亞原首都、現為該國經濟中心的達累斯薩拉姆（Dar es-Salam）以西200公里。