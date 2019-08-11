印度青年不滿生日禮物指定要「積架」卻獲贈寶馬　竟怒推新車落河

印度哈里亞納邦一名青年不滿收到的生日禮物是一輛寶馬私家車，而不是他想要的「積架」（Jaguar），9日怒把新車推入河中，引來大批民眾圍觀。

亞穆納訥格爾市（Yamuna Nagar）警方說，這位青年的家屬表示他有精神疾病。青年吵着要父親買輛積架給他，嫌寶馬汽車太小，結果見到生日禮物不如預期時很生氣，把車開到河邊後推下去。

警員接受印度－亞洲新聞社（IANS）訪問時指出，名為阿卡什（Akash）的22歲男子將「生日禮物」推入河中的時候，他更將整個過程用手機拍下，將影片上載到社交網絡。

這部汽車沒有隨水沖走、停留在河的中央，是否因有一些草將它卡住。後來這位男子在其他司機的協助下，將汽車拉回岸上。

據說這部寶馬三系在數個月前買下，價錢約為370萬盧比至450萬盧比。

事件中耐人尋味的一點是，當阿卡什的父親庫馬爾（Sanjeev Kumar）被問及此事時，講出的卻是另一個版本。庫馬爾說他們家有兩部車，一部是寶馬，一部是Swift，而兒子從未要求他買一輛積架。此外庫馬爾表示阿卡什沒有將汽車推入河中，而是因為躲避一頭羚羊才會導致汽車開進水中。

印度青年生日獲贈寶馬仍然唔心足，一怒之下將新車推落河，只因得不到他想要的「積架」（Getty Images）

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