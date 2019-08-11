颱風羅莎將襲日　「危險三要素」齊備　東京料下大雨

颱風羅莎（Typhoon Krosa，前譯柯羅莎）將朝日本緩慢前進，日本氣象廳預測，它8月14日將逼近西日本的太平洋側地區。由於它具備「危險3要素」（即是颱風「力量強」、「規模大」及「移動得慢」），有意前往日本旅遊的讀者應留意颱風資訊。

美國媒體公司accuweather.com預測，東京南部及西部會有大雨，而且下雨天氣可延續至下周後期。從高知、大阪到名古屋的人都要注意風暴的影響，為可能需要疏散做好準備。

日本氣象廳10日發布的「早期注意情報」，預測14日及15日以西日本地方為主，很可能發布大雨警報及暴風警報等。

日本氣象預報士饒村曜撰文表示，羅莎受到太平洋高壓影響，將從日本的南方海面上朝西北方行進，未來路徑可能轉為偏北，預料在15日接近西日本地方，有可能登陸日本本島。

氣象廳表示，羅莎目前位置在小笠原群島近海，幾乎呈現停滯狀態，預測未來將緩慢朝西北方向行進。然而在它可能登陸之前，人們會自12日起受到它帶來的強大風勢與大雨所影響。

accuweather.com分析，它可能會在下周初一段短時間內減弱成熱帶風暴，但會在吹襲日本時再度增強變成颱風，影響四國，九州和本州西部，帶來具破壞性的巨風、引致水浸的大雨、山泥傾瀉、以及導致南向海邊出現風暴潮。未來數天當地雨量增加，有些地方雨量可達500毫米，尤其是在本州及九州沿岸以及近岸地方。

日本氣象廳最新發布的羅莎移動路徑圖。（日本氣象廳最新網站截圖）

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