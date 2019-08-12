【一分鐘看世界】朝鮮新導彈、俄式DQ觸發示威持續、意大利亂局

早晨，今天是8月12日，星期一。
躁動的晚上過後，你需知道以下五宗國際新聞：
朝鮮試射新導彈 金正恩作出「小道歉」
韓美兩國正式啟動下半年聯合演習，但韓方表示雙方不會動用兵力和裝備，只以電腦模擬方式進行。另一邊廂的，朝鮮近來日就多次試射，領導人金正恩到場視察。據韓聯社分析多張由朝鮮發布的照片，推斷飛行物為KN-23的新型彈道導彈。惟美國總統特朗普表示，收到金正恩來信，指對方就試射一事作出「小道歉」，並期望在美韓軍演後再次與特朗普見面……（按此閱讀更多）
朝鮮試射：韓媒分析指，朝鮮最新試射的導彈與外形與美國的「陸軍戰術彈道導彈」（ATACMS）相似，推斷飛行物應該為KN-23導彈。（Reuters）
俄羅斯反DQ示威 政府愈壓愈反彈？
俄羅斯首都莫斯科連續第四個周末有大型示威，逾5萬人到街上抗議當局無理取消議員的參選資格。俄羅斯方面派出大批防暴警察，再有逾130人被捕，而在持續近月的示威中，已有逾2400人被捕。這次抗議活動原本相對和平，惟示威力爭良久未果，莫斯科當局卻大力鎮壓並以暴動罪起訴示威者，觸發更大規模的民怨。若雙方不再讓步，恐怕情況將愈演愈烈……（按此閱讀更多）
俄羅斯示威：俄羅斯首都莫斯科連續四周有民眾上街示威，抗議當局「DQ」反對派人士參加市議會選舉。（Reuters）
意大利「中佬」副總理有意上位
意大利極右政黨聯盟黨與民粹政黨「五星運動」內鬥不斷，連來再因價值數十億歐元、連接法國的高鐵項目而徹底鬧翻。聯盟黨領袖兼副總理薩爾維尼有意上位，對總理孔特提出不信任動議，並呼籲解散國會重新大選。薩爾維尼這名野心勃勃的「意式中佬」近日就走到海灘，似乎已開始選舉工程，倘若他真能坐正，意大利或會全面右傾……（按此閱讀更多）
美國「淫媒」富豪自殺疑雲
涉嫌犯下性罪行的美國億萬富商愛潑斯坦，在紐約曼哈頓監獄中自殺身亡，消息震驚美國上下，司法部將聯同聯邦調查局展開調查。這場自殺疑雲引起外界激烈討論，美媒指他在被捕後一度被列入自殺觀寫名單，至7月底後來獲除名；惟有消息指他死前，監獄人員未有按時巡房，也讓他單獨留在囚室。雖然愛潑斯坦已身亡，但有關他向名流「提供」未成年少女的訴訟牽連甚廣，調查亦將會繼續……（按此閱讀更多）
也門代理人戰爭再添亂
也門分離份子南方過渡委員會8月10日佔領位於當地港口城市亞丁的總統府，支持也門政府的沙特領導聯軍空襲該組織的據點，以示警告。分離份子領袖隨後表示願意在亞丁停火，以及出席由沙特召開的會議。南方過渡委員會獲阿聯酋撐腰，原與政府軍一同對抗伊朗所支持的胡塞武裝，但這次衝突顯示了以沙特為首的聯軍出現分歧，情況令當地的代理人戰爭變得更為複雜……（按此閱讀更多）
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