偷番茄醬後「遭天譴」被車撞　小偷大感後悔道歉獲原諒兼得好報

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要知道「人在做、天在看」，美個一名小偷因在餐廳偷了兩瓶番茄醬後「遭天譴」，大感後悔買了兩瓶番茄醬歸還給餐廳，更附上懺悔紙條。餐廳老闆決定以德報怨，最後更獲得番茄醬公司的協助，讓小偷得以改過自身的機會。

餐廳老闆在Facebook討論區上張貼小偷買回來的番茄醬及道歉字條。（Facebook @Lacey Township Chatter）

事發在美國新澤西州，一名小偷在佩爾金斯餐廳（Perkins Restaurant & Bakery）用餐後偷走了一瓶番茄醬，誰知接連遭遇「天譴」。數星期後，小偷買了兩瓶番茄醬，連同懺悔字條留在餐廳中。

餐廳老闆迪萊奧（Maria DiLeo）發現後，決定在8月7日把事件公開到網上。照片中有兩瓶亨氏番茄醬、購買蕃茄醬的收據和一張手寫字條。字條這樣說道：

幾個星期前，我偷了你們一瓶番茄醬……在離開餐廳不久後，就有人撞上我的車，而且我的事業、運氣和生活也開始變得一團糟。我希望歸還兩瓶全新的番茄醬，可以讓我的生活恢復正常，並且不用再抱有罪惡感。

字條下款是「一個糟糕的人」。餐廳老闆表示當時看到這張字條，完全沒有感到憤怒，反而很同情這名小偷。他表示猜想這位小偷是女的，而且只有17、18、19歲。在Facebook的討論區上，老闆寫上了一句：「你被原諒了。」

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卡夫旗下的亨氏願意補貼修車費：

但事件還未結束，發現此事的番茄醬公司亨氏（Heinz）決定在網上發起尋人，希望找到這名小偷。公司並稱為表揚「番茄醬帶給你不平凡的經歷」，願意支付小偷汽車的修理費。消息被轉發不久後，亨氏10日再發表消息：成功聯絡到小偷本人，感謝所有轉發尋人的網友。

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