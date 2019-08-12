偷番茄醬後「遭天譴」被車撞　小偷大感後悔道歉獲原諒兼得好報

要知道「人在做、天在看」，美個一名小偷因在餐廳偷了兩瓶番茄醬後「遭天譴」，大感後悔買了兩瓶番茄醬歸還給餐廳，更附上懺悔紙條。餐廳老闆決定以德報怨，最後更獲得番茄醬公司的協助，讓小偷得以改過自身的機會。

餐廳老闆在Facebook討論區上張貼小偷買回來的番茄醬及道歉字條。（Facebook @Lacey Township Chatter）

事發在美國新澤西州，一名小偷在佩爾金斯餐廳（Perkins Restaurant & Bakery）用餐後偷走了一瓶番茄醬，誰知接連遭遇「天譴」。數星期後，小偷買了兩瓶番茄醬，連同懺悔字條留在餐廳中。

餐廳老闆迪萊奧（Maria DiLeo）發現後，決定在8月7日把事件公開到網上。照片中有兩瓶亨氏番茄醬、購買蕃茄醬的收據和一張手寫字條。字條這樣說道：

幾個星期前，我偷了你們一瓶番茄醬……在離開餐廳不久後，就有人撞上我的車，而且我的事業、運氣和生活也開始變得一團糟。我希望歸還兩瓶全新的番茄醬，可以讓我的生活恢復正常，並且不用再抱有罪惡感。

字條下款是「一個糟糕的人」。餐廳老闆表示當時看到這張字條，完全沒有感到憤怒，反而很同情這名小偷。他表示猜想這位小偷是女的，而且只有17、18、19歲。在Facebook的討論區上，老闆寫上了一句：「你被原諒了。」

卡夫旗下的亨氏願意補貼修車費：

Reformed Ketchup Thief,

We get it, Heinz makes you do crazy things. In honor of your good Ketchup Karma, we’d love to help you with your car damages. DM us. We’ll keep your identity top secret. — Heinz Ketchup (@HeinzKetchup_US) August 7, 2019

但事件還未結束，發現此事的番茄醬公司亨氏（Heinz）決定在網上發起尋人，希望找到這名小偷。公司並稱為表揚「番茄醬帶給你不平凡的經歷」，願意支付小偷汽車的修理費。消息被轉發不久後，亨氏10日再發表消息：成功聯絡到小偷本人，感謝所有轉發尋人的網友。