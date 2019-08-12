【烏克蘭革命．二】槍聲一響改寫了公民抗命　五年後何去何從？

自2013年11月尾開始的親歐盟示威運動（Euromaidan），示威者在基輔市中心的獨立廣場持續佔領三個月。 不過，在運動末段的「血色二月」，示威者與警察的衝突已不限於間中埋身肉搏的對峙，已是子彈與血肉的橫飛…… （此為【烏克蘭革命】系列專題之二）

2014年的「血色二月」，烏克蘭親歐盟運動進入血腥鎮壓的階段。（Getty Images）

實彈鎮壓 誰是開槍的人？

「在2月20日的早上，很多示威者都被狙擊手射擊……在這三天，有超過100人被殺害。」 Mykhailo形容，亞努科維奇下台前的三天是整場親歐盟革命最血腥的日子。人權組織其後發布的調查報告指出，93天的烏克蘭民主運動，一共造成125人死亡，65人失蹤，1,890人受傷，絕大部份死者是在這場大規模狙擊行動中被殺。

2月21日，因為狙擊事件激起基輔民眾憤怒，數以十萬計的示威者在獨立廣場向總統府發出最後通牒，他們更達成共識，宣布若亞努科維奇拒絕在翌日早上10時前下台，他們將會以武力衝擊政府。結果日出之前，亞努科維奇離開基輔，逃至俄羅斯尋求庇護。兩天後，他被臨時政府通緝，翌年因涉貪及挪用公共財產而遭國際刑警組織發出「紅色通緝令」。

（香港01製圖）

亞努科維奇被迫逃亡至俄羅斯。烏克蘭歷史再次揭開新一頁，不過隨之而來的卻是低迷經濟和殘酷戰爭。（Getty Images）

歷時三個月的烏克蘭示威運動，出現太多令世人震驚的現象：總統固執戀權，警力遭到濫用，民情遭到煽動，社會公約數在各方因素下消失殆盡，烏克蘭在官民對立和大國博弈中被拉扯得四分五裂。即使亞努科維奇倉皇流亡，烏克蘭臨時政府提前於5月舉行大選，親歐派富商波羅申科（Petro Poroshenko）接任成為新一任總統，烏克蘭卻早種下內亂種子。

曾為俄羅斯屬地、而且絕大多數為俄裔人口的克里米亞（Crimea），在俄羅斯的默許下於2014年3月中舉行獨立公投，同意脫離烏克蘭，而俄羅斯總統普京大筆一揮，俄軍立刻揮師，令克里米亞半島自此劃入俄羅斯聯邦。

原屬烏克蘭自治區的克里米亞，在親歐盟示威之後加入俄羅斯聯邦。（Getty Images）

隨後數年，波羅申科治下的烏克蘭並不平靜。在地緣政治上，烏克蘭東部跟克里米亞有所相似，俄裔人口多，政治立場也偏向親俄疏歐，並不承認那場反政府革命，跟基輔所處的西部截然不同。在克里米亞事件之後，親俄武裝分子與政府軍在東部頓巴斯（Donbass）地區接壤俄羅斯邊境爆發內戰，頓巴斯戰爭至今仍未平息，持續的武裝對峙讓烏克蘭國內的分離主義加劇。加上*馬航MH17客機被擊落事件、*異見記者巴布臣科（Arkady Babchenko）「詐死」案等，烏克蘭新政府與俄羅斯的關係勢成水火。

馬航MH17空難事件：馬來西亞航空公司（Malaysia Airlines）編號MH17客機2014年7月17日在烏克蘭東部上空被導彈擊落，全機298人罹難，俄製導彈被指用於襲擊。直至今年6月，由荷蘭領導的國際聯合調查小組發表調查報告，指控3名俄羅斯公民及1名烏克蘭人在背後策劃事件。

巴布臣科事件：2018年5月29日，烏克蘭警方高調公布，俄羅斯記者巴布臣科在當地遭俄政府派人殺害，豈料巴布臣科於翌日在記者會上突然現身。烏克蘭國防部聲稱，此舉是烏方與巴布臣科的計策，希望藉此揪出暗殺行動的幕後黑手。克里姆林宮狠批這是烏方針對俄方的挑釁行為，而烏克蘭製造「假新聞」查案的手法也備受爭議。事件進一步突顯波羅申科時期烏俄之間劍拔弩張的關係。

親俄武裝分子與烏克蘭民兵在東部地區爆發衝突，至今仍未平息。（Getty Images）

東西分裂 未竟的「自由之戰」

波羅申科在2014年至2019年執政期間，始終未能帶領烏克蘭走出2014年流血革命的陰霾，亦因為受制於俄羅斯，國內經濟遲遲未有復蘇迹象，民主革命的核心訴求—入歐，亦沒見重大進展。喜劇演員澤連斯基（Volodymyr Zelensky）在今年的總統大選中輕易擊敗波羅申科與政壇老手季莫申科，成為新一任烏克蘭總統。他主張親歐盟的外交路線，並承諾盡快結束東部內戰。

首都基輔的廣場革命雖曲終人散，但當初抗爭群眾對一個「美好的烏克蘭」的期待依然未竟，經濟停滯、物業市場低迷卻成了烏克蘭人擔憂的現狀。新總統澤連斯基的崛起，夾雜了民眾對國家的憤恨與無奈。

新總統澤連斯基會否帶領烏克蘭走上一條新出路？（Getty Images）

新政府治理下的前路會否光明，這已經不是烏克蘭民眾所思索的問題─舊路已然回不去，前路未知，或許反而是當下最好的試煉。

上文節錄自第175期《香港01》周報（2019年8月12日）《凜冬烈火過後 烏克蘭人未竟之夢》。

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