【烏克蘭革命‧三】武力特權與保護社會之間　警力須巧妙拿捏權責

「我們穿着別爾庫特（Berkut）的制服，但經歷發生在基輔的這些事件後，這件制服被玷污了⋯⋯」一名別爾庫特部隊成員接受記者訪問時有感而發。他來到獨立廣場（Maidan），加入向群眾跪地懺悔道歉的隊列之中…… （此為【烏克蘭革命】系列專題之三）

基輔獨立廣場運動結束後，有調查報告引證，亞努科維奇（Viktor Yanukovych）政府曾安排軍隊士兵混入別爾庫特部隊之中，並且向示威者開槍，也有政府僱用的僱傭兵提圖胥基（Titushky）部隊參與鎮壓平民的戰鬥。

不過，別爾庫特是政府名下的特種部隊，在整場親歐盟示威運動中，由始至終都站在示威者「對面」。當基輔民眾取得勝利，前總統早就不在了，他們自然成眾矢之的。

「我們不知道究竟是誰開槍。但無論如何，我們是代表整個別爾庫特部隊向大家乞求原諒。」一名別爾庫特成員說道。

烏克蘭革命過後，別爾庫特部隊成為眾矢之的。（Getty Images）

服從上級命令 警權須拿捏得當

自亞努科維奇在2月21日晚出逃，僅僅四天之後，別爾庫特部隊隨即遭署任內政部長阿瓦科夫（Arsen Avakov）下令解散。當權的人坐飛機逃之夭夭，站在鎮壓示威者最前線的防暴警察，自然成為千夫所指的國家罪人。

2014年2月是整場親歐盟運動最血腥的一個月。有狙擊手（事後調查報告指是軍隊士兵，也有指是僱傭兵）以實彈射向示威者。示威者一方以焚燒輪胎、手持木製武器等方式對抗，亦有示威者運用土製燃燒彈投向建築物及警方。

自此，這場本來被官方形容為暴動（riot）的抗爭，升級成為一場最終推翻了民選總統的革命。不幸的是，流血雙方是當權者之外的警察部隊和逆權平民。

運動告終，防暴警察雙膝跪下，他們自白的唯一道德凈化理由是──服從上級命令。

觀乎歷史，人民把矛頭指向政府的抗命行動，往往有一道權力容易惹人爭議，這便是警權。作為紀律部隊的警隊，「紀律」自然尤其重要，包括警員的自我控制、在合理的規範及指引下的判斷力等。法律賦予警察部隊武裝權力，在維持公共安全的宗旨下在社會上執法。不過，如何運用此項特權，以及如何釐訂守則，常是爭議所在。而且這些爭議，過往不斷重複上演。

2017年的西班牙加泰隆尼亞獨立公投，也像2014年的基輔親歐盟示威行動一樣，發生嚴重的警民衝突。防暴警察不但以橡膠子彈對付示威者，更破門進入票站搶走票箱，阻止民眾投票，結果引來大批市民抗議警權過大，警民關係跌至前所未有的冰點。

加泰隆尼亞的獨立公投遭強力鎮壓，同樣令人思考警權擴張的問題。（Getty Images）

馬德里的憲法法院裁定加泰前主席、獨派領袖普伊格蒙特（Carles Puigdemont）帶領的獨立公投違反國家憲法。因此，在西班牙官方角度來看，2017年這場獨立公投自然就是違法，而加泰民眾強行投票，也是在非法的狀態下進行。

因此，箇中的關鍵爭議未必在於政府派出防暴警察處理「違反憲法」的公投活動是否恰當，而是再推深一層，防暴警察以打破大門窗戶方式進入投票站，以警棍及橡膠子彈驅散前來投票的民眾，是否合理運用符合比例的武力？

釋明警察角色 應避免權力過大

警隊應服從上級命令，前提是這命令是否認知層面上的「合理指引」？在現代文明社會的定義上，警隊的作用是維持社會治安秩序。訂立一套合理的指引，目的是闡釋警察的社會角色及職能，避免權力過大，甚至成為掌權者對付平民的工具。

現代文明是通過萃取千百年歷史經驗而來，昔日威權政府下的秘密警察、政教合一國家的宗教警察、德國納粹政權下的「蓋世太保」（Gestapo），都反證了警察在現代文明社會與政權的關係。警察不應該是盲目服從，而應在合理指引下按照專業規範，發揮維持社會治安、公共秩序的作用。

維持社會秩序 不應淪暴力工具

若政權肆意以警權侵犯公民權，警權和公民權自然發生衝擊。若政權妥善運用警權，在秉持不侵犯公民權的原則下，讓警隊合理地維持社會治安，自然是最和諧的政權、警權、公民權共處模式─此為歷史經驗中培養出來，為人所珍重的文明社會價值。

除了使用武力的特權，警察有責任維持公共秩序和社會安全，既不可淪為暴力工具，但亦不能放任違法行為。作為執法者，他們沒有特赦任何犯罪分子的權利，裁決工作由法庭來承擔。箇中關鍵在於如何取得平衡，當社會運動走向極端激進時，警察有責任即時採取行動，過程中採用的武力也需要使用得當，有效及公正地執法。除了需要政府去界定，這亦依靠最前線警員微妙的拿捏，才令大眾對公權力許以信任。

2014年烏克蘭親歐盟示威，流血雙方是當權者之外的警察部隊和逆權平民。（Getty Images）

在烏克蘭親歐盟示威浪潮的警民對峙裏，民眾一開始聚集在獨立廣場時，抗議的只是亞努科維奇漠視民間共識下的親歐盟訴求，違背選舉承諾，當時示威群眾集中對焦的是當政者。

不過，當亞努科維奇政府在2013年11月30日晚上出動防暴警察，並以被市民認為不合乎比例的武力清場時，示威者的憤怒便訴諸於對警權過大的不滿，繼而引發隔天群眾再度佔領獨立廣場的行動。即使基輔民眾在街頭抗爭數月，亞努科維奇仍然以消極的態度應對民眾訴求，剩下的伎倆只是利用麾下的防暴警察，抗衡民眾的示威行動。

到了2014年2月，因時間不斷拖延，警民之間積累下來的矛盾便「爆煲」，加上有不知名狙擊手從暗處響起了針對示威者的實彈槍聲之後，基輔民眾一直以來所擔心的重大傷亡對戰終歸發生。

當權者肆意放任警權武力的擴張，自然容易攘成警方與示威者的流血衝突。（Getty Images）

倘公權力失當 難獲諒解與認同

不少示威者與持槍防暴警察發生儼如戰爭般的流血衝突。親歐盟示威運動最後階段的「血色二月」，是所有烏克蘭人都不願再次發生的革命回憶。

這是警權失控下，公民權被強力擠壓而作出的反彈所致。烏克蘭防暴警察雖以「服從上級」作辯解，卻無法掩蓋公權力使用失衡的事實，縱然謝罪也難獲市民的諒解和認同。

上文節錄自第175期《香港01》周報（2019年8月12日）《凜冬烈火過後 烏克蘭人未竟之夢》。

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