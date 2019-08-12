波音客機引擎碎片墜落變「子彈雨」　意大利如遭小型空襲

波音公司生產的737 MAX 8飛機分別在2019年3月10日以及2018年10月29日發生空難，之後公司負面新聞不斷。最新一宗是一架挪威航空公司（Norwegian Air Shuttle）波音787飛機8月10日從羅馬起飛後因引擎零件脫落，須回程並緊急降落。目擊者稱，有數百飛機碎片從空墜落，猶如下着「子彈雨」。有人形容這堪比一次小型「地毯式轟炸」。

這部班編號為DY7115的航班載着298名乘客從羅馬起飛，本擬飛往美國洛杉磯，卻因為發生故障而需折返。

民眾報告以及警方的資料顯示，這些掉落的零件導致25輛停靠泊路邊的私家車受到破壞，同時有12間房屋受損，包括建築物頂部的磚瓦。意大利國家飛行安全局已開始調查。

Norwegian 787 engine failure debris causes damage to cars shortly after takeoff from Roma-Fiumicino Airport. https://t.co/T5ezjpdUbF pic.twitter.com/qqhU7pN7NP — Breaking Aviation News (@breakingavnews) August 10, 2019

大部分碎片掉落在羅馬南部的伊索拉撒克拉（Isola Sacra），憂心忡忡的居民事發後走到街上撿起的碎片，可見大多數大小介乎5至10厘米之間 。有目擊者表示，數百片碎片從飛機上掉下來：「它們像子彈」。還有目擊者稱：「它看起來像是天空狂下冰雹，但當時是晴天。我走出露台，才發現這是一場『鋼鐵風暴』。我尖叫着跑進屋內。」一位名為Ernesto Cabruna男子被碎片擊中，他受訪時說，對於自己還活着感到很幸運。