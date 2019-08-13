【一分鐘看世界】美國施壓中國、英女王論政、日韓角力新階段

早晨，今天是8月13日，星期二。 悶熱的早上，你需知道以下五宗國際新聞：

中美貿戰升級 華府硬扣帽子所致？

中美貿易戰持續升級，特朗普對3000億中國貨加徵關稅後，又對準匯率和貨幣開火，他更稱其對華政策獲得了民主黨的支持。面對華府的極限施壓政策，中國商務部強調這不會成功。雖然特朗普將中國列為「匯率操縱國」，但細看下卻發現中國的狀況並未符合美方的自定標準，而且美國也似乎懷有只許人民幣升值，而不得貶值的思維，反映了華府硬扣帽子的做法……（按此閱讀更多）

中美貿戰：特朗普稱原料將於9月進行的下一輪中美貿易談判如果不能召開，他也覺得「很好」。（Reuters）

脫歐風暴下的英女王

英國距離脱歐限期剩下不足80日，首相約翰遜多次威脅就算無協議也要脫歐，並以此迫使歐盟展開談判。有英國智庫指出，下議院確實無力阻止約翰遜的盤算，只不過對歐盟而言，這種恫嚇並非那麼可怕。脫歐亂局纏擾逾3年，除了民眾不滿之外，就連英女王也罕見發聲批評政客管理無方，此時亦有反對黨提議動用君權踢走約翰遜，不過隨之以來的憲政危機，或成為英女王在位67年來的一大考驗……（按此閱讀更多）

英國脫歐：英國脫歐亂局持續多時，就連英女王也罕見發聲，批評政治階層領導無方。（Reuters）

安倍晉三失算 文在寅「食死貓」

繼日本將韓國踢出貿易白名單後，韓國亦作出相應反擊，將日本剔除出可靠貿易夥伴白名單，首爾政府亦再次強調，二戰被強徵勞工的人士有權對日本企業提出索償。有韓媒指出，東京當局有意提出解決方案，而底線是日企不受傷害。不過從日本輿論來看，似乎仍然一面倒將責任歸咎於韓國，更有媒體將文在寅形容為「反日大魔王」……（按此閱讀更多）

莫迪意圖趕走喀什米爾「外國勢力」

印度宣布取消印控喀什米爾地區的自治特權，惹來巴基斯坦和中國抨擊。巴方將印度比作納粹德國，批評新德里提出印度教徒至上的意識形態。中國外交部則表示，印度的舉措沒有任何效力，又強調在印巴衝突中主持公道。印度總理莫迪渡過大選考驗後，冒着風險取消喀什米爾的憲法特權，背後除了因為印巴截然不同的歷史觀之外，還包含了斬斷「外國勢力」的計劃……（按此閱讀更多）

走過凜冬烈火後 烏克蘭何去何從

革命的代價是什麼？烏克蘭的故事或許是現成的課堂。2013年隆冬之際，一場親歐盟的和平示威掀起烏克蘭的抗爭序幕。在親俄政府麾下的防暴警與僱傭兵暴力鎮壓下，烏克蘭民眾以血肉之軀抵抗暴政。93日後，烏克蘭人以125條性命與近2000人受傷的「代價」後，換來一位倉皇而逃的總統和分裂的國度。五年過去，該國與俄羅斯的紛爭仍未止息，民眾期盼新總統帶來新景象。不過誠如知名抗爭者Mykhailo Havryliuk所言，如果人們當時不繼續抗爭下去，難保無理的事情不會發生在每個人身上……（按此閱讀更多）

必看話題文章

CPR人偶「安妮」原型背後的傳說 法國少女溺死卻保持微笑

偷番茄醬後「遭天譴」被車撞 小偷大感後悔道歉獲原諒兼得好報

美空中服務員扶醉上班 無法執行職務落機「即炒」

每天早上，讓你一分鐘看懂世界。

【一分鐘看世界】星期一至五早上7時正出版，按此訂閱【一分鐘看世界】，每天定時閱讀精彩文章。

歡迎追蹤01國際Twitter帳戶 @01WorldNews，或電郵至international@hk01.com提供意見。