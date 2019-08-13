英國罕見醫療意外　老翁手術後假牙卡喉嚨8日懵然不知

英國一家醫院發生罕見的醫療意外，一名72歲老翁在做全身麻醉的手術時，口中的假牙意外滑入老翁的喉嚨，至手術完成後均無人發現。直至老翁8天後投訴咳血及無法正常進食後才驚見假牙卡在喉嚨中，需再施手術取出。

老翁手術後，假牙滑入卡在喉嚨中。（英國醫學期刊）

這份醫療報告寫進了最新一期的《英國醫學期刊》中。一名72歲老翁因需切除腹壁上的良性腫瘤，需一度全身麻醉。在手術完成後數天，老翁返回覆診時投訴咳血及無法正常進食，醫生初時以為只是一般感染，但後來得悉老翁稱手術後假牙失蹤，趕緊拍X光照始驚見假牙卡在喉嚨中。

老翁其後即時接受手術取出假牙，留院6天後出院。再經歷輾轉一個月的併發症後，終於痊癒。

全身麻醉要插管可撞甩假牙

全身麻醉因需要插管，過程有機會傷及口腔牙齒，因此一般醫生在進行全身麻醉手術前會特意詢問病人有否配戴假牙或牙齒有否鬆脫現象。不過在英國因沒有針對配戴假牙病人的一套執行指引，在得知病人配戴假牙後，僅以經驗處理。

報告指出在進行麻醉誘導時，讓病人繼續配戴假牙可讓過程更為順利，因此一般醫院會容許麻醉時讓病人繼續配戴假牙，至麻醉後插管協助呼吸前才取出假牙。這次意外很可能就是忘記取出假牙這步驟。

報告認為英國應就事件研究訂立一套完整執行指引，防止意外再次發生。