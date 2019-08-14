【一分鐘看世界】中美貿易戰曙光？俄國神秘爆炸、阿根廷經濟怪局

早晨，今天是8月14日，星期三。
陰晴不定的早上，你需知道以下五宗國際新聞：
華府押後部分中國貨徵稅
美國針對華為的90天禁令緩衝期即將到期，高盛認為中美貿易戰或會再度惡化。惟中國國務院副總理劉鶴與美國貿易代表團成員萊特希澤和姆努欽通電話，美國貿易代表辦公室同日公布加稅清單，不過包括手機、手提電腦、電子遊戲機和鞋類與服飾等中國商品卻能押後至12月中徵稅，令逐漸升溫的貿戰得到暫時的緩和。特朗普則表示，美國未受貿戰衝擊，反而從中國獲取了大禮包……（按此閱讀更多）
中美貿戰：中美貿易代表團的劉鶴、萊特希澤和姆努欽通電話，並約定在未來兩周內再次通話。（Reuters）
俄羅斯火箭爆炸 或涉神秘武器計劃
俄羅斯當局8月8日在北部城市測試新型火箭引擎時，意外地發生爆炸，導致最少5名核工程師死亡。環境部門指，涉事地區一帶的輻射水平上升4至16倍，而附近村莊的居民也需要疏散。儘管軍方告訴村民這次疏散行動爆炸事件無關，但由於莫斯科遲遲未有清楚交代測試細節，令謠言滿天飛。有人估計測試涉及新型核動力巡航導彈，懷疑背後隱藏俄羅斯的秘密武器計劃……（按此閱讀更多）
俄羅斯火箭爆炸：在這次神秘的爆炸的事件中，有5名核工程師死亡，民眾攜同鮮花悼念他們。（AP）
阿根廷經濟疲憊 近百年未見好轉
阿根廷總統大選初選結束，總統馬克里陣營意外落選，反對派更領先約15%。受消息影響，阿根廷披索兑美元一度急跌達30.3%，至每美元兑65披索。說起阿根廷，除了足球之外，其疲弱的經濟也是「一大特色」。儘管國際貨幣基金組織曾對阿根廷發動史上最大規模救助，但是這個百年經濟怪局似乎仍未有好轉跡象……（按此閱讀更多）
博爾頓訪英要求多多？
美國國家安全顧問博爾頓訪英，談及英美貿易協議、脫歐、伊朗和華為等議題。博爾頓表示，如果英國決定脫歐，美國將會踴躍支持。在華為問題上，約翰遜政府同意重新審視5G建設計劃，立場愈趨與華府接近。對於傳統上擁有「特殊關係」的英美兩國，博爾頓此行除了討論實質合作之外，更重要是進一步捆綁兩國關係……（按此閱讀更多）
北京拒兩美艦訪港
美國海軍表示，北京政府拒絕讓太平洋艦隊中的「格林貝」號兩棲運輸艦和「伊利湖」號巡洋艦在8月中和9月時訪港。雖然這次並非中方首次拒絕美軍船艦駛入香港，但這次北京當局卻未有提供拒絕的相關資訊……（按此閱讀更多）
必看話題文章
羅浮宮名畫「蒙娜麗莎」轉展廳 3萬遊客迫爆 觀賞時間僅1分鐘
每天早上，讓你一分鐘看懂世界。
【一分鐘看世界】星期一至五早上7時正出版，按此訂閱【一分鐘看世界】，每天定時閱讀精彩文章。
歡迎追蹤01國際Twitter帳戶 @01WorldNews，或電郵至international@hk01.com提供意見。