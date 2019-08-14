美國地質調查局發表雨水樣本報告　地球「下塑膠雨了」

美國地質調查局（USGS）最新研究報告顯示，塑膠不只存於海洋、河流，也存在於雨水中。 這份由美國地質學家韋瑟比（Gregory Wetherbee）發表名為「下塑膠雨了」的研究報告，收集了美國洛磯山脈（Rocky Mountains）的雨水進行分析。韋瑟比發現，採樣的雨水裏含有不同顏色的塑膠微粒。

科羅拉多州採集的雨水經顯微鏡可看到，雨水中含有不同顏色塑膠微粒。（美國地質調查局）

韋瑟比說，「最值得與美國民眾分享的是，地球上存有的塑膠比眼睛看到的還要多。塑膠藏在雨裏、雪裏，已經成為我們環境的一部分了。」

另外，在科羅拉多州收集的雨水也含不同顏色塑膠纖維，包括粒子與碎片。韋瑟比採集雨水原本只是想研究氮污染用，但研究結果出乎韋瑟比意料之外。

韋瑟比說，研究結果雖然意外，不過它與其他近期研究結果相似。一份報告發現位於歐洲的比里牛斯山（Pyrenees）富含塑膠微粒。這意味，塑膠微粒可以隨着風飄行幾百公里。其他研究則顯示，海洋、英國部分河川湖泊、美國地下水含有塑膠微粒。

賓州大學比蘭德學院的研究學家梅森（Sherri Mason）表示，塑膠污染主因為垃圾。超過90%塑膠垃圾沒被回收，當它們逐漸瓦解時，會變成微小的粒子。

塑膠粒子源頭很難追溯。梅森也說，任何塑膠製品都可能化解成極小粒子散布在空氣中，這些粒子隨後與空氣中水分結合，變成雨水降下來，接着流到河流、湖泊、海灣、海洋，並且滲透至地下水。

科學家研究塑膠污染雖然已超過十年以上，不過研究結果顯示海洋中只有1%塑膠，剩餘99%不知在哪裏。該研究預設，可能是被海洋中的生物吃掉了。

另一待探討問題是，地球上塑膠是否能夠全部移除？若可以，必須要多少時間才能做到？伯明罕大學教授克勞斯（Stefan Krause）說，可能要好幾個世紀。

雖然科學家尚未分析出塑膠對健康的影響，但可知的是，動物及人類藉由水、食物吃到塑膠，我們也可能在空氣中呼吸到塑膠納米分子。同時，塑膠微粒會吸引或吸附在重金屬上，包括汞、其他危險化學物質，或是有毒細菌上。

克勞斯表示，最起碼我們知道，吸入塑膠不是一件好事，我們應該省思並開始大量減少使用塑膠。

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