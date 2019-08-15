【一分鐘看世界】中美談判質變、道指急瀉、英美聯手抗華為？

早晨，今天是8月15日，星期四。
炎熱的早上，你需知道以下五宗國際新聞：
中美貿易談判長期戰
美國政府宣布押後對部分中國商品加稅，總統特朗普稱這是為了防止影響聖誕節的消費旺季，此舉一度令催生中美談行轉機，但有美國官員認為不應視之為和解手段，甚至有美媒認為這是反映了特朗普意識到貿戰對美國的傷害。對於9月可能的新一輪談判，知情人士指時值中國國慶前夕，中方不太可能讓步，而回顧中美談判之路反覆不斷，相信未來談判仍是困難重重。不過細看近來的談判細節，卻不難發現雙方取態出現質變……（按此閱讀更多）
中美貿戰：中美貿易談判歷時一年多，從關注結構性改革轉為看重華為解禁及購買農產品等實質項目。（AP）
債息倒掛 道指大跌800點
美國國債孳息率曲線「倒掛」，2年期國債孳息率一度高於10年期，為12年來首次。按照過往慣例，當債息倒掛出現後，經濟將出現不同程度的衰退，情況觸發市場強烈憂慮，美股三大指數應聲下挫，道指收市更大跌800點。美國總統特朗普在Twitter再次怒批聯儲局主席鮑威爾，指當局加息太快和太急。惟聯儲局前主席耶倫則認為，由於美國自身經濟實力雄厚，相信美國經濟可能不會衰退……（按此閱讀更多）
道指急瀉：美國國債孳息率曲線「倒掛」，美股應聲下挫。（AP）
博爾頓訪英打「華為牌」 考驗約翰遜政府
美國國家安全顧問博爾頓出訪英國，談及脫歐、貿易和伊朗等問題，有美國官員透露，英美正商討一項臨時貿易協議，以便英國10月31日脱離歐盟後，協議可以在11月1日馬上生效。除了上述議題外，華為亦成為博爾頓之行的焦點之一。分析認為，華府試圖將華為與貿易連結起來，聯合盟友對中國施壓，這將考驗英國政府如何保守決策獨立性，以及維繫與中國的經貿關係……（按此閱讀更多）
美國富豪獄中自殺疑點重重
美國富豪愛潑斯坦牽涉多種性罪行，但他卻在紐約中的監獄被發現自殺身亡。當局調查時發現，監獄職員既不按程序工作又疏忽職守，而在官方正式公布死訊前，卻有網絡討論區發有有關消息，令案件更是懸疑。雖然愛潑斯坦身故，但他所犯下的性罪行仍在調查，不過由於檢察官不能對死人提出刑事訴訟，或令多年來的受害人更難討回公道……（按此閱讀更多）
黃背心運動留下了什麼？
法國各地2018年12月起爆發「黃背心」示威，城市戰場的畫面幾乎每周六都會上演。如今8個月過去，巴黎和波爾多等城市，皆有數十至數百位示威者繼續「堅持」。這場主張「沒有領袖」的運動，參與者從聲勢浩大到寥寥可數，當初的眾矢之的法國總統馬克龍地位仍未受動搖，而在遍地開花的示威過後，各種變革思想已在滋長……（按此閱讀更多）
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