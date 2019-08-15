載患癌兒子去醫院　96歲老翁超速被告　法官撤罪：你是美國人榜樣

美國節目《Caught in Providence》最近在Facebook上載一段關於96歲老翁科埃拉（Victor Coella）因超速駕駛而被告上法庭的影片。他向法官卡普里奧（Frank Caprio）表示，原來當日他之所以違反交通規則，是因為要將其患癌的63歲兒子載去做血液檢查。影片引發大批網民討論，至今吸引逾4.3萬人讚好。

從影片所見，法官卡普里奧當日在庭上向科埃拉表示，他違反在學校區內的交通規則，超速駕駛；科埃拉則回應稱：「法官，我沒有駕駛得那麼快，我已經96歲，開車很慢，而且只有在必要的時候才會開車；當時我因為要帶我兒子去做血液檢查，他每兩個禮拜檢查一次，因為他患有癌症，而且有殘障。」

卡普里奧聽完科埃拉的解釋後說：「你是一個很好的人，你真的是美國人的榜樣，你已經90歲了，而你依然在照顧家人，這真的是一件好事。請問你的兒子幾歲？」，科埃拉於是回答愛兒已經63歲。卡普里奧接着開玩笑稱：「而爸爸仍然照顧兒子，那邊的男子是你的兒子嗎？他現在看着我，一定是想說『爸爸，你90歲時，你仍要開車載我』，你為我孩子設下一個很壞的榜樣，讓我壓力很大。」

卡普里奧最後祝福科埃拉和他兒子一切安好，身體健康，並決定撤銷其控罪。網友對此紛紛表示大受感動，留言表示「這是一次完美的裁判」、「我愛這位法官，願上帝保佑你，尤其是你展現出善良、同情心和愛心」、「我每次看的時候都會哭」。

卡普里奧是美國羅德島（Rhode Island）的主審法官，專責處理違例泊車、超速駕駛等交通罪行。他在1965年如願通過律師資格考試，正式成為律師，並開設屬於自己的律師樓，同時兼顧原有的教職及公職；20年後，他獲當地司法部委任為兼職法官，至今已獲續任六次。

（綜合報道）