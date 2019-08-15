印度女子燒成焦屍　夫家被控謀殺　14年後竟「復生」揭駭人真相

印度女子巴喜‧潘喬兒（Bhikhi Panchal）在「死亡」14年後，突然被發現依然活著好好的，她的家人獲知消息後震驚不已，整起事件全因她的男友因竊盜罪被逮捕而曝光。

據「印度快報」（The Indian EXPRESS）報道，2005年在印度古吉拉特邦（Gujarat）的一個小村落，24歲女子Bhikhi Panchal離奇失蹤，幾日後她的家人在鄰近農場發現一具燒得焦黑的女屍，不過從衣服上被辨認出是失蹤多日的Bhikhi Panchal。警方因此懷疑是Bhikhi Panchal的婆家人謀殺了她，因此以謀殺罪逮捕他們。

誰也沒想到14年後，2019年7月警方在調查一起20萬盧比竊盜案時，意外發現涉嫌偷竊男子的女友竟是14年前已經「死亡」、而且已經被家人埋葬的女子Bhikhi Panchal，她竟然還好端端的活着。原來當年死者是一名患有精神疾病的女子，Bhikhi Panchal夥同男友Vijubha Rathore和另外2名友人殺害她後，換上Bhikhi的衣服再用煤油焚屍。行兇後，Bhikhi拋棄家庭和4歲的兒子，夥同男友私奔到50公里外的城市，展開全新的生活。

案發後，警方通知Bhikhi的先生和小孩來指認，2人見到她復生時驚訝不已。Bhikhi的先生表示，當年除了他跟兒子，全家都被指控參與謀殺Bhikhi，最後雖被釋放，但父母卻因此抑鬱而終。警方目前還在深入調查此案中。

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