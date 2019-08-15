【巴黎聖母院大火】復修工程波折重重　鉛污染未解　倒塌危機猶存

法國巴黎聖母院（Notre Dame de Paris）4月15日發生大火，13世紀的木製屋架和19世紀豎立的尖塔雙雙燒毀。總統馬克龍（Emmanuel Macron）承諾五年內重建。 但三個月過去，重建「法國靈魂」的道路可謂波折重重。工人雖然連日來努力清理殘駭，加固建築，但面對鉛污染的問題，巴黎被迫決定暫時停工。而巴黎迎來的熱浪導致更多石塊跌落，聖母院還未走出倒塌危機。

巴黎聖母院大火：巴黎部份學校鉛水平超標，工人噴灑粘合劑收集鉛粒子。（AP）

叫停復修工程 優先處理鉛污染

由於有大量鉛在大火中熔化，有毒的塵埃隨風飄到巴黎各地。法國梅迪亞帕（Mediapart）新聞網站發表報告，批評政府多次忽視勞工督察員的警告，低估鉛污染的風險。文化部否認梅迪亞帕的指控，否認未有正視工地工人面對的風險，強調工人的健康絕對是優先考慮的因素。

政府最終於7月25日暫停所有聖母院的清理工作，只有小部份保安官員和專家獲准進入聖母院，監察石塊跌落的情況。當局又展開多個防止鉛污中毒的工作，包括清理社區的學校、清除附近街頭有害的化學物，以及制定更嚴格的淨化區讓專家在大教堂內工作。

專家計劃採取兩種淨化技術。其中一種是利用高壓噴水器，噴射化學物。另一種是在公共長凳、街燈和其他固定裝置塗抹凝膠，吸收鉛，風乾後數日移走。淨化工作預計需時三周，之後會再考慮是否有需要擴大淨化區。警方8月13日亦封鎖聖母院附近的街區，圍起欄杆，不准民眾和旅客內進。

巴黎聖母院大火：三個月過去，工人仍在清理大火遺留下來的殘駭。（Reuters）

▼想觀看更多有關復修工程的相片，請點擊以下圖輯：

+ 4 + 3 + 2

高溫燒滾了聖母院 拱頂石塊剝落

當局正制定新的淨化區，防止工人將任何污染帶到工作區外，估計8月19日才能復工。預防鉛中毒的同時，卻傳來聖母院仍有倒塌危機的消息。

7月時，歷史古蹟首席建築師維爾納夫（Philippe Villeneuve）警告，熱浪有機會對聖母院構成威脅。他解釋，樑木倒下，聖母院亦受到來自消防員灌水的衝擊，磚石充滿水分。如果接縫或磚石變乾後，就會失去聚合力，拱頂繼而倒塌。

維爾納夫的擔心並非杞人憂天。巴黎於7月底錄得破紀錄的攝氏42.6度高溫，聖母院隨之有石塊跌落。文化部官員8月14日表示，高溫抽乾用來連接天花石塊砂漿的水分，導致中殿拱頂石塊跌落。據官員向美聯社透露，損毀並非嚴重，但大教堂仍有進一步損毀的風險，甚至有機會倒塌。

文化部指，大火後，當局一直主力避免聖母院倒塌，仍未展開任何重建工作，首階段的重建工作最快只會在2020年首半年期間展開。鉛問題進一步拖慢進展之際，難怪專家亦質疑馬克龍的「五年計劃」是天方夜譚。