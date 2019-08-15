德州槍擊案之後　細看沃爾瑪與槍械的不解之緣

美國費城周三（14日）發生槍擊案，6名警員中槍，疑犯與警方對峙接近8小時後被捕。這也是美國八月以來發生的第三宗槍擊事件，令槍枝管制議題再度引起關注。而月初傷亡慘重的德州槍擊案發生地點正好是沃爾瑪（Walmart）店內。沃爾瑪正好也正是美國主要槍枝銷售點之一，因而再度捲入爭議旋渦。 沃爾瑪已售槍多年，零售王國的傳奇背後，原來跟槍枝亦有不解之源。

本月4日，德州槍擊案的槍手闖入邊境城市厄爾巴索（El Paso）沃爾瑪大型超市無差別殺人。在22名死者中，至少8名是墨裔移民。同日，俄亥俄州代頓市（Dayton）也發生了槍擊案，兩宗槍擊案合共造成31人死亡。

不說不知道，沃爾瑪除了是全美最大的零售公司、僱員最多的私人企業之外，它原來也是全世界最大的槍械商店之一，獲聯邦政府發出槍械售賣許可證。難怪，在8月4日的連環槍擊案後，沃爾瑪再一次成為槍管的風眼人物。

本月初，德州厄爾巴索的沃爾瑪超市發生槍擊案。（美聯社）

8月14日，兩宗槍擊案發生後，沃爾瑪宣布將超過1000件被認為是「鼓吹槍械暴力」的第三方商品在網店平台下架。沃爾瑪在這星期以來一直面對輿論壓力，不少人要求將實體門市售賣的槍械貨品，以及網店上宣傳擁槍派的T恤全部下架。除卻那一千件貨品，沃爾瑪上周亦移除店裏所有暴力電子遊戲的商品宣傳。但槍枝產品如常在店內展示。

可是，作為零售超市龍頭，沃爾瑪為什麼堅持多年來在門市售賣槍械呢？

今個月連續兩宗槍擊案，再度將美國槍管討論成為輿論焦點。（美聯社）

為何遲遲不肯停止售賣槍枝?

創立於1962年、發跡於阿肯色州（Arkansas）小鎮本頓維（Bentonville）的沃爾瑪，因為一開始的業務擴展範圍都是在近郊地區，當地居民一般較易到達人煙稀少的的空曠地方打獵、放牧、練習射擊等，他們對槍械的需求較大，故草創之初，沃爾瑪便開始向符合資格人士出售槍械。

雖然沃爾瑪的市場規模已今非昔比，但它的品牌營運理念被視為有一種「迎合戶外活動的根本性」（outdoorsy roots），槍枝零售便是脫胎自沃爾瑪的經營本性。

槍枝在全美3000間沃爾瑪商店有售。（Getty Images）

同時, 沃爾瑪的創辦人Sam Walton本身便是一個打獵愛好者。當時他在本頓維創辦第一間沃爾瑪，便刻意開在他自己的狩獵場附近。在Sam Walton離世後，甚至有槍械製造商推出以他名字命名的紀念槍枝款式。

所以，多年來，每當沃爾瑪針對槍管作出反應措施，都有擁槍派聲音指出，限制沃爾瑪賣槍，甚至將所有槍枝下架的想法，是違背着Sam Walton經營這個零售王國的當初意願。他們認為，槍枝零售業務是Sam Walton留下來的遺產，也是沃爾瑪成立數十年以來的傳統，不應輕易因輿論風向而置之不理。

Sam Walton創辦的第一間沃爾瑪門市位於本頓維，現已變成博物館。（Getty Images）

槍款以狩獵與射擊運動為主

現任沃爾瑪總裁董明倫（Doug McMillon）在2015年接受CNN訪問時，重申沃爾瑪願意迎合狩獵和射擊運動愛好者的需要。「我們售賣槍支的對象應該是狩獵者，以及喜愛射擊運動的人……我們服務這類顧客已有很長的歷史，而我們相信應該持續下去。」

2018年2月，佛州帕克蘭市（Parkland）瑪喬里斯通曼道格拉斯中學（Marjory Stoneman Douglas High School）發生校園槍擊案，造成17人死亡。沃爾瑪對此也有發表聲明，指出公司會繼續以負責任方式向正當使用槍枝的顧客出售貨品。

沃爾瑪的對手傑西潘尼，在上世紀90年代前已停止售賣槍械。（Getty Images）

但客觀而論，觀乎過去歷史，沃爾瑪對於管制槍械也不是完全無動於衷的。早在1993年，沃爾瑪已經決定停止售賣手槍。不過，看回其他美國主要零售超市對手，例如西爾斯（Sears）和傑西潘尼（J.C. Penney），當時早早已經停止售賣所有種類槍械貨品。沃爾瑪對限制售槍，顯然採取截然不同的態度。

沃爾瑪為了平息槍管的聲音而作出的重大舉動，之後要數到2006年。沃爾瑪宣布將售賣槍枝的分店削減三分之二，至大約3000間。沃爾瑪解釋這是基於商業考量，因業務主要在市區及市郊地區擴展，槍枝產品對居民的適用性較低，因此不在這些分店售槍。

美國擁槍派認為，擁有槍枝是出於自衛理由。美國憲法第二修正案也保障了國民的擁槍權。（Getty Images）

一直以來，支持槍管派希望沃爾瑪主動停止售賣所有槍枝。不過，沃爾瑪只願意作出少許讓步，譬如加強針對買家的背景審查、只將自動步槍款式短暫下架等。

可是，僅僅在網店將部分貨品下架，已引來不少來自擁槍派的反對聲音。由此可預期，沃爾瑪未來將實體店槍械貨品完全下架的機會微乎其微。沃爾瑪這個微型困局，也就是當今美國擁槍派和管槍派膠着的局面。