【一分鐘看世界】特朗普為何剎車、兩韓統一有望？聖母院重建波折

早晨，今天是8月16日，星期五。
炎熱的早上，你需知道以下五宗國際新聞：
大選形象為重 特朗普叫停關稅列車
特朗普政府宣布押後對部分中國貨徵稅，並強調這不是對中國讓步，而是避免擾亂聖誕消費旺季。白宮貿易顧問納瓦羅解畫，指如果如期9月徵稅會是一件傷害自己的蠢事。特朗普執意以關稅談判卻朝令夕改，令美國各大媒體和界別都怨聲載道，美國經濟股市亦大受波動。商人出身的特朗普深明徵稅同消費業界的影響，加上在2020年大選前提下，決定剎停關稅列車，不過他最終選擇將問題歸咎於聯儲局……（按此閱讀更多）
中美貿戰：分析認為，特朗普此時選擇暫時剎車，極可能是迫於競選壓力。（Reuters）
一個日子 對日韓的兩種意義
8月15日，既是日本二戰敗投降日亦是韓國光復節，象徵兩國走出二戰的日子。天皇德仁偕同皇后雅子出席悼念儀式，並對戰爭表達深刻反省，日本首相安倍晉三則沒有親自到靖國神社，轉為付上祭祀費。另一邊廂的韓國總統文在寅豪言要在光復100周年實現「一個韓國」的目標。遺憾的是日韓兩國仍為二戰遺留的問題而爭論不休，甚至還發展至勢成水火的地步。日韓傳媒認為，兩國關係相信難以修復，和解仍需雙方努力……（按此閱讀更多）
日韓磨擦：日本戰敗投降與韓國光復74周年，此時正值日韓磨擦的關鍵時刻，兩國政府的處理將對東北亞局勢有重要影響。（AP）
巴黎聖母院復修波折重重
巴黎聖母院大火至今4個月，修復工程未見起色，自13世紀興建的建築瑰寶仍然是一片頹垣敗瓦。由於聖母院內有大量的鉛在大火中熔化，有毒的塵埃隨風飄散，阻隔污染變成了當局的首要任務；同時間，歐洲近來受到熱浪侵襲，高溫導致拱頂石塊剝落，教堂甚至陷於倒塌危機。在種種不利因素情況下，聖母院五年來重建的計劃或未能如願……（按此閱讀更多）
特朗普突然關心香港
香港反修例示威持續，美國維持對香港的第二級旅遊警示。與此同時，特朗普首度將中美貿易協議與香港示威掛勾，稱中國想達成協議，就應先人道處理香港問題。自反修例示威以來，特朗普及白宮一直避免談論，這次「突然關注」被視為一種轉向。有美媒指，特朗普或受到來自白宮幕僚和國會的壓力，要求他在香港問題上顯得更強硬……（按此閱讀更多）
兩美國民主黨眾議員被禁足以色列
兩名美國民主黨女眾議員計劃到約旦河西岸和東耶路撒冷訪問，卻遭以色列當局禁止入境，理由是她們支持巴勒斯坦人的抵制運動。這兩名少數族裔議員則與特朗普有過牙齒印，後者更強調如果讓她們按計劃到訪，就等同示弱……（按此閱讀更多）
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