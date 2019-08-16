酷熱天氣影響全球　美國氣候部門：2019年7月是史上最熱月份

北半球踏入夏天後，不時傳出多個國家遭受熱浪侵襲的消息，美國政府的科學家在8月15日引用數據顯示，2019年7月是史上最炎熱的一個月，打破2016年7月的紀錄，與歐盟在較早時的分析結果一致。

美國國家海洋及大氣管理局（National Oceanic and Atmospheric Administration，NOAA）的資料顯示，全球2019年7月的平均氣溫是攝氏16.7度，比平均高出0.95度，打破2016年7月約16.6度的紀錄，以及比20世紀平均15.8度高接近1度，創下1880年有紀錄以來的新高。

由美國國家海洋及大氣管理局（NOAA）的資料顯示，全球在2019年7月的氣溫都是「滿地紅」— 即是比平均數為高，甚至是創下新高。（NOAA網站圖片）

與歐洲調查結果相符

有關發現與歐盟旗下的哥白尼氣候變化服務項目（Copernicus Climate Change Service）所8月5日公布的結論吻合，當時報告指7月即使通常是全球一年中最熱的月份，但數據顯示，2019年7月以些微差距成為史上最温暖的月份。

NOAA指，全球多個地區包括北美、南亞、非洲南部、大西洋及太平洋大部份都在今年7月錄得紀錄高溫，其中法、德等歐洲國家更受到長時間熱浪侵襲的情況，而在阿拉斯加亦經歷最炎熱的7月，但南半球卻沒出現破紀錄低溫。

全球7月受到酷熱天氣影響，各地民眾以不同方式消暑。（路透社）

2005年後多次打破新高

該機構的科學家指，炎熱氣候有擴大迹象，今年7月的紀錄已經是連續43個7月及連續415個月錄得氣溫高於20世紀平均水平的情況，另外史上十大最炎熱的7月，其中九次都是發生於2005年之後。他們指問題在於全球氣候變化問題，警告溫室氣體假如不斷增加，氣溫上升問題將會持續。

另外，全球暖化亦對南北極的海冰受到嚴重影響，NOAA的數據指，北極海冰的平均覆蓋範圍，低於平均值近兩成，創下2012年7月的新低。因此科學家認為如何減少溫室氣體排放是各國在未來數十年需要面對的重要課題。

（綜合報道）